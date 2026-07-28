Seguridad: “Las herramientas legales y los avances conquistados están para ser usados”

El Gobierno Provincial expresó su satisfacción por la medida dispuesta por la Cámara Penal de Rosario, a través del juez Tomás Orso, quien revocó el fallo de la jueza de Menores María Dolores Aguirre Guarrochena, quien había declarado nulo e inválido un allanamiento realizado por la Policía de Investigaciones (PDI) bajo la modalidad de “flagrancia virtual”, tras una balacera ocurrida el pasado 19 de junio en la zona sur de Rosario, hecho por el cual se detuvo a un joven de 17 años.

Así lo hizo saber este martes la vocera gubernamental Virginia Coudannes durante una conferencia de prensa ofrecida en Casa de Gobierno en la ciudad de Santa Fe, y valoró que el fallo revocatorio "toma como información las herramientas legales existentes en torno al Código Procesal Penal de la provincia de Santa Fe, con las modificaciones realizadas" que incorporan diferentes medidas como “la utilización de las cámaras, el sistema Lince, el estar atrás de cada una de esas situaciones, el trabajo con el Ministerio Público de la Acusación (MPA), la posibilidad que el fiscal pueda generar con su anoticiamiento por parte de la policía ese allanamiento. En este sentido, nos encontramos satisfechos”, afirmó.

Finalmente, Coudannes recordó que el gobernador Maximiliano Pullaro “ha sido muy claro desde el primer día: las herramientas legales y todos los avances que hemos conquistado en materia de normas de seguridad, están para ser usadas, no podemos ir para atrás”, y recordó que “la Justicia es un actor estratégico de la sociedad y le tiene que dar respuesta a la sociedad, no a sí misma”.

El fallo revocado

El 19 de junio, en horas de la madrugada, dos personas que se desplazaban en bicicleta salieron de un domicilio ubicado en España al 7000, llegaron hasta una vivienda de Entre Ríos al 6200 y efectuaron varios disparos contra el inmueble. Tras el ataque, regresaron al lugar desde el que habían partido.

Horas después, a partir del análisis integral de imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia e integradas al sistema de inteligencia artificial Lince, la PDI reconstruyó el recorrido de los sospechosos y, unas 12 horas después de la balacera, realizó un allanamiento bajo la figura de "flagrancia virtual" en el domicilio de España al 7000. En ese marco fue aprehendido un adolescente de 17 años, que quedó a disposición de la Justicia de Menores. Luego la jueza declaró nulo e inválido el procedimiento, fallo que finalmente fue revocado por el juez Orso.