Santa Fe mejoró su calificación crediticia y se ubicó por encima del Gobierno Nacional

En línea con la mejora de calificación otorgada previamente por Fitch Ratings, que durante 2025 anticipó la evolución positiva del perfil crediticio de la provincia, la calificadora internacional Moody's elevó la calificación de Santa Fe de B3 a B2, ratificando la consistencia y la responsabilidad en la administración económica que lleva adelante la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro.

En su informe, Moody's destaca la fortaleza de la base de ingresos de la provincia, sus sólidos fundamentos económicos y una trayectoria sostenida de políticas fiscales prudentes. Estos factores, señala la calificadora, permitieron que Santa Fe mantenga un sólido desempeño operativo y alcance un perfil crediticio superior al del Gobierno Nacional.

“Santa Fe continúa demostrando que, sobre la base de su solvencia, responsabilidad y sostenibilidad financiera, mantiene un desempeño que es reconocido por las principales calificadoras internacionales. Esto nos permite acceder a financiamiento en condiciones más favorables para seguir impulsando las inversiones estratégicas y el desarrollo productivo que promueve el gobernador Maximiliano Pullaro”, destacó el ministro de Economía, Pablo Olivares.

Entre los fundamentos que respaldan la mejora de la calificación, Moody's resalta la sólida posición de liquidez de la Provincia, su bajo nivel de endeudamiento y la fortaleza de sus indicadores fiscales. Asimismo, el informe señala que la reciente emisión de bonos internacionales realizada por Santa Fe contribuye a fortalecer aún más su perfil crediticio.

“La coherencia con la que Santa Fe administra sus recursos, basada en la transparencia, la prudencia fiscal y el cumplimiento de sus compromisos, se refleja en las evaluaciones que realizan las calificadoras internacionales sobre la provincia”, sostuvo por su parte el secretario de Política Económica, Pablo Gorbán.

Respecto de las perspectivas de mediano plazo, Moody's prevé que la Provincia mantendrá su actual perfil crediticio, sustentado en la solidez de sus fundamentos económicos y en una gestión fiscal prudente, lo que refleja la confianza en la sostenibilidad de las políticas económicas y financieras que lleva adelante Santa Fe.