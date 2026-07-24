Susana: secuestraron 388 kilos de cocaína ocultos en camiones cisterna

En la madrugada de este viernes, aproximadamente a las 01:00 a.m, oficiales y suboficiales de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) realizaron un importante procedimiento sobre la Ruta Nacional 34, a la altura del kilómetro 210, en jurisdicción de la localidad de Susana, departamento Castellanos, donde secuestraron 388 kilos de cocaína ocultos en el interior de dos camiones cisterna de origen boliviano que transportaban combustible.



Durante un operativo de Prevención Activa, los gendarmes detuvieron la marcha de ambos vehículos para realizar controles de rutina. Al inspeccionar la parte superior de las unidades y abrir las cisternas, advirtieron la presencia de mochilas ocultas en su interior.







Por otra parte, los efectivos dieron aviso a la Fiscalía Federal de Rafaela, que ordenó el traslado de los dos camiones hasta la sede del Escuadrón de Seguridad Vial "Rafaela" para profundizar la inspección.



En Gendarmería, y con la presencia de testigos, los uniformados volvieron a abrir las cisternas y retiraron las mochilas. En su interior encontraron 370 ladrillos envueltos, que fueron sometidos al narcotest, el cual arrojó resultado positivo para cocaína.



Cabe mencionar que en el pesaje oficial se confirmó un total de 388 kilos de droga, que quedaron secuestrados bajo cadena de custodia.