Solicitud de paradero: Nicolás Agustín Ezcurra

La Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe solicita cualquier información sobre el paradero de Nicolás Agustín Ezcurra, de 23 años de edad, quien habría sido visto por última vez en la localidad de Arroyo Leyes, departamento La Capital, el 22 de julio de 2026.

Según consta en la denuncia, Ezcurra vive en Arroyo Leyes -sería oriundo de la provincia de Santa Fe-, tiene tez blanca, ojos verdosos, contextura delgada, 1,78 metros de estatura, cabellos castaños oscuros. Además, tiene bigote y una cicatriz quirúrgica de 4 centímetros aproximadamente en la parte superior externa de un brazo. Al momento de su desaparición vestía una campera verde y llevaba una mochila.

En su búsqueda intervienen la subcomisaría 20° de la URI y la Fiscalía Regional 1 a cargo del Dr. Giavedoni.

Se solicita la más amplia colaboración de toda la ciudadanía a los fines de recabar información que aporte a la búsqueda.

Ante cualquier dato contactarse con la Secretaría de Derechos Humanos en Mendoza 3443 -Santa Fe- o en Santa Fe 1950, 1° piso, ala Dorrego (Rosario); al correo electrónico [email protected] y/o [email protected]; o a los teléfonos 3425357756, 0800-5553348 o 911.