Rafaela insegura: masculino robo en un local comercial de la ciudad

El hecho policial transcurrió hace unas horas en un sector de la ciudad.
21 de julio de 2026Diario PrimiciaDiario Primicia

Efectivos de la Brigada Motorizada, procedieron a la aprehensión de un sujeto de 17 años, quien momentos antes produjo la rotura de la vidriera de un local sito en calle 9 de Julio y sustrajo dos cajas registradoras y varios paquetes de cigarrillos.

El mencionado fue trasladado hasta sede de la Comisaria Nº 1 por corresponder jurisdicción junto a los elementos malhabidos que se le incautaron en su poder.

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Preocupa la cantidad de basura en la Variante

Diario Primicia
Locales20 de julio de 2026
Ingresó al Concejo Municipal un pedido formal para que el Municipio active un plan de abordaje que evite la dispersión de la gran cantidad residuos que se observan en la Variante desde el cruce con la Ruta 70 hasta el Complejo Ambiental. “El pedido no es para limpiar solamente, sino que implemente un cronograma claro y un plan de información y control de cargas. Lo que está pasando no sólo afecta la imagen de la ciudad y el ambiente sino que también puede producir accidentes de tránsito”, manifestó la concejal María Paz Caruso.
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