Rafaela insegura: masculino robo en un local comercial de la ciudad

Rafaela insegura: un masculino intento ingresar a un domicilio
Diario PrimiciaPoliciales20 de julio de 2026
Un hecho policial ocurrió en un sector de la ciudad.
Efectivos de la Brigada Motorizada, procedieron a la aprehensión de un sujeto de 17 años, quien momentos antes produjo la rotura de la vidriera de un local sito en calle 9 de Julio y sustrajo dos cajas registradoras y varios paquetes de cigarrillos.
El mencionado fue trasladado hasta sede de la Comisaria Nº 1 por corresponder jurisdicción junto a los elementos malhabidos que se le incautaron en su poder.