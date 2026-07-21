Rafaela insegura: masculino robo en un local comercial de la ciudad

Ingresó al Concejo Municipal un pedido formal para que el Municipio active un plan de abordaje que evite la dispersión de la gran cantidad residuos que se observan en la Variante desde el cruce con la Ruta 70 hasta el Complejo Ambiental. “El pedido no es para limpiar solamente, sino que implemente un cronograma claro y un plan de información y control de cargas. Lo que está pasando no sólo afecta la imagen de la ciudad y el ambiente sino que también puede producir accidentes de tránsito”, manifestó la concejal María Paz Caruso.