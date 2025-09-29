En Rosario se dio el uso de la pistola Taser por primera vez

Diario PrimiciaProvinciales27 de septiembre de 2025
Impulsado por el Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe, la actividad se realizó en el Centro Cultural Casa España y contó, además, con la presencia de delegaciones escolares de las provincia de Santa Fe y Córdoba y Entre Ríos.
Diario PrimiciaPoliciales27 de septiembre de 2025
En las últimas horas varios hechos delictivos ocurrieron en diferentes sectores de la ciudad de Rafaela.
Diario PrimiciaProvinciales29 de septiembre de 2025
Semanalmente se reciben 4.000 llamadas, de las cuales el 49 % son por personas sospechosas y emergencias de seguridad. La secretaria de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Virginia Coudannes, destacó que “las llamadas nos permiten mejorar el servicio de prevención, por eso le pedimos a la gente que llame”.
Diario PrimiciaProvinciales29 de septiembre de 2025
“El gobernador Maximiliano Pullaro asumió el desafío de recibir un evento internacional de esta magnitud y desde el Gobierno Provincial estamos llevando adelante un ambicioso plan de infraestructura deportiva en Rosario, Santa Fe y Rafaela”, destacó el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico. El nuevo Estadio Multipropósito Arena, que se levanta en el predio de la ex Rural, albergará parte de las disciplinas indoor pero también estará adaptado para un amplio rango de usos recreativos, culturales y educativos.
Diario PrimiciaProvinciales29 de septiembre de 2025
Coordinadas por los ministerios de Educación y de Salud de Santa Fe, son instancias prácticas obligatorias que se llevarán adelante a partir del 4 de octubre en las ciudades de Rosario, Santa Fe, Venado Tuerto y Reconquista.