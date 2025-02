En el marco del programa Objetivo Dengue, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe entregó insumos y equipamiento para las acciones de prevención que llevan adelante 62 localidades de los departamentos Castellanos y San Justo, a través de la base operativa ubicada en la ciudad de Rafaela. La compra de estos insumos para toda la provincia incluyó 40.000 litros de permetrina DEPE, 2.500 blisters de larvicida, 2.400 mochilas manuales, 22 humidificadores y 240 termonieblas para fumigación, entre otros elementos que son distribuidos para impulsar los planes de prevención elaborados por cada municipio y comuna. El monto de inversión fue superior a los 1.500 millones de pesos.

Las localidades de los Departamentos Castellanos y San Justo se suman a las más de 230 que ya recibieron insumos y equipamiento para intensificar las acciones de prevención, en los departamentos San Cristóbal, General López, Rosario, Caseros, Constitución, San Martín, San Jerónimo, San Lorenzo, Iriondo, Belgrano, La Capital y Las Colonias.

Durante la actividad, llevada a cabo en el Centro Recreativo Metropolitano La Estación en la ciudad de Rafaela, el secretario de Cooperación del gobierno provincial, Cristian Cunha, precisó que “uno de los pilares de Objetivo Dengue es la descentralización, para que las autoridades locales no tengan que trasladarse a las ciudades de Santa Fe o Rosario y la distribución sea más federal. Los insumos tienen que estar en cada una de las localidades y lo que haya que reponer sí va a estar en una ciudad por zona. En este caso, los insumos y equipamiento de la base operativa de Rafaela alcanzan para todas las localidades de Castellanos y San Justo".

“El objetivo de esta política es continuar concientizando. Marzo y abril del año pasado fueron los meses con mayor cantidad de casos. Venimos en una temporada tranquila pero sabemos que esto puede cambiar, por eso es importante cada acción de este programa interministerial para abordar la enfermedad de manera diferente y poder prevenir. El otro pilar es la vacunación, que fue una decisión del gobernador Maximiliano Pullaro. Compramos 160.000 vacunas y en la actualidad ya se vacunaron 91.000 personas”, finalizó Cunha.

Articulación con municipios y comunas

Por su parte, el intendente de Rafaela, Leonardo Viotti, agradeció a las autoridades provinciales “por este gran desafío que comenzó de manera preventiva y anticipada para no estar detrás del problema. El Gobierno Provincial se anticipó con un programa, con inversión y articulando entre distintos ministerios. La articulación no fue solo horizontal sino también vertical, ahí es donde los municipios y comunas pudimos intervenir siendo escuchados, participando de las acciones a seguir y recibiendo las herramientas necesarias, como lo estamos haciendo hoy”.

Por otro lado, el presidente de Enerfe, Rodolfo Giacosa, sostuvo: “Cuando una localidad tiene un caso de dengue la respuesta es inmediata. Por eso tenemos un gobierno presente todos los días y asistiéndolos”.

Por último, la subsecretaria de Municipios y Comunas, Marina Bordigoni, afirmó que “hemos entregado más de $ 1.500 millones a más de 360 localidades que lo han solicitado, así como también los insumos que reciben para hacer frente al dengue. Deseamos que no tengamos que utilizarlo, pero si tenemos que hacerlo, el gobierno provincial está dando respuestas a los municipios y comunas, que son quienes están en la primera línea de fuego”.

Objetivo Dengue

Objetivo Dengue es un programa del Gobierno Provincial que es coordinado por la Secretaría de Cooperación y aborda la problemática, priorizando la prevención y concientización sobre la enfermedad, en un trabajo conjunto entre los ministerios de Salud, Gobierno e Innovación Pública, Ambiente y Cambio Climático, Educación, e Igualdad y Desarrollo Humano, junto a municipios, comunas, instituciones y organizaciones sociales.

En este contexto, la estrategia diseñada prevé políticas públicas tales como vigilancia epidemiológica, promoción de políticas ambientales, gestión integrada del control vectorial, cuidado y atención del paciente, establecimiento de una red de laboratorios virológicos, educación y comunicación para el cambio conductual. Además, la Provincia implementa una estrategia de vacunación con fondos propios, y una inversión de $ 700 millones al Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) para quintuplicar la producción de repelente, entre otras acciones.