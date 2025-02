En el marco del comienzo del ciclo lectivo en toda la provincia, el Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Desarrollo Productivo, da a conocer una radiografía de cómo está compuesto el universo de solicitantes del Boleto Educativo en su edición 2025. El dato principal es que la suma de Boleto Educativo urbano, interurbano y la franquicia de Boleto Educativo Rural ya sumaron 278.180 solicitudes. “Es una herramienta que, con el impulso del gobernador Maximiliano Pullaro, estamos fortaleciendo porque entendemos que es clave para que muchos puedan continuar sus estudios”, explicó el ministro Gustavo Puccini.

A poco más de un mes de su nueva presentación, Boleto Educativo urbano e interurbano ya sumaron 256.554 solicitudes, de las cuales 195.578 están activas y funcionando, mientras que para el caso del Rural contabiliza 13.188 solicitudes activas de las 22.179 ingresadas. El beneficio está orientado a alumnos de nivel inicial, primario, secundario, terciario y universitario, docentes de jardines particulares, nivel inicial, primario, secundario y terciario y asistentes escolares.

“Somos muy rigurosos en el control de las solicitudes para poder ser eficientes a la hora de aplicar el beneficio, que luego se traduce en recursos económicos que el Provincia paga a las empresas de transporte”, remarcó Puccini, y recordó que “una vez finalizado el proceso de inscripción, que da de alta la solicitud, el sistema debe comprobar el vínculo con la institución educativa, proceso que demora 48 horas; ahí radica la diferencia entre solicitudes ingresadas y Boleto activados”.

Radiografía de usuarios

Desde la Secretaría de Transporte y Logística informaron que ya ingresaron su solicitud al sistema 218.377 alumnos de los distintos niveles, tanto para Boleto Educativo urbano, interurbano y rural; mientras que fueron 49.660 docentes y 10.666 asistentes escolares.

De las 278.180 solicitudes sumando las tres categorías (urbano, interurbano y rural) 208.766 están activas, mientras que 15.462 se encuentran pendientes de revisión, 28.857 no pasaron el control del sistema y no se pudo verificar la relación con el establecimiento educativo, y 25.618 fueron canceladas por presentar errores en la confección.

Sobre las solicitudes que figuran con “Relación No Verificada” con el establecimiento, la secretaria Mónica Alvarado explicó que “las personas que tengan este inconveniente deben acercarse a uno de los 17 puntos de atención disponibles en 12 ciudades de la provincia y presentar su constancia de alumno regular ya sea impresa o digital. Esta información la pueden constatar en www.santafe.gob.ar/boletoeducativo”.

Procedencias

Las solicitudes provienen de diversas localidades, con Rosario a la cabeza, que registra 104.523 solicitudes (40,74 % del total). Le siguen Santa Fe, con 47.000 solicitudes (18,32%), Santo Tomé con 7.205, Villa Gobernador Gálvez con 5.108, Villa Constitución con 3.987 y Granadero Baigorria con un total de 3.378. Además, se contabilizan 3.078 solicitudes en Reconquista; 2.041 en Rincón; 1.751 en Esperanza; 1.657 en Vera; y 1.639 en Venado Tuerto.

Destinos

En cuanto a los destinos de los usuarios, Rosario recibe el mayor volumen con 142.495 solicitudes (55,54 %), seguido por Santa Fe con 70.141 solicitudes (27.34%). El resto de la provincia suma un total de 43.918, repartidas entre Reconquista, Santo Tomé, Villa Constitución, Villa Gobernador Gálvez, Esperanza, Rafaela, Casilda, Venado Tuerto, Granadero Baigorria, Arroyo Seco, Vera, Gálvez y Coronda.

Boleto Educativo Rural

Por otra parte, hasta la fecha, se registraron un total de 22.149 solicitudes para el Boleto Educativo Rural, de las cuales 7.329 corresponden a alumnos, 13.951 a docentes titulares y reemplazantes y 869 a asistentes escolares. Del total ya fueron aceptadas 3.064 de alumnos, 9.570 docentes titulares y reemplazantes y 554 asistentes escolares.

Desde Provincia señalan que este apartado, que se gestiona articuladamente con los gobiernos locales, es clave para garantizar el acceso a la educación a todos los santafesinos, ya que en muchos casos al no haber servicios de transporte que prestan las empresas habilitadas, se gestiona a través de comunas y municipios un medio de traslado habilitado.

Inscripciones

La inscripción se realiza de forma digital a través de www.santafe.gob.ar/boletoeducativo o mediante la App Boleto Educativo.

Los usuarios con tarjeta SUBE reciben un correo electrónico para la activación, luego de lo cual podrán utilizar la tarjeta en cualquier Terminal Automática SUBE. Es esencial que tanto el domicilio del DNI como el establecimiento educativo estén dentro de la provincia de Santa Fe.

Se puede realizar consultas por correo a [email protected]