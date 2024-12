El ministro de Justicia y Seguridad de la provincia, Pablo Cococcioni, se refirió este lunes a la difusión de un video grabado por presuntos narcoterroristas por redes sociales, con amenazas directas a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y a fiscales de Rosario. Los cuatro delincuentes que aparecen en la grabación tienen sus rostros tapados y están fuertemente armados, con fusiles y armas de gran poder de fuego. Acompañado por el secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira, y el secretario de Análisis y Gestión de la Información, Esteban Santantino, Cococcioni manifestó su preocupación a la vez que confirmó que “desde el primer momento estuvimos en contacto junto al gobernador Maximiliano Pullaro con la ministra de Seguridad de la Nación, la Fiscalía Nacional y Provincial”, y agregó que “la investigación de los hechos es competente a la Justicia Federal. Desde la Provincia estamos poniendo a disposición de la investigación todos los recursos, información, inteligencia y todo lo que pudiera aportarse”.

En paralelo, Cococcioni hizo una lectura política de la situación y aseguró que con la difusión de este tipo de videos se da “un intento nuevamente de condicionar, mediante la amenaza de violencia, el rumbo de las políticas públicas tanto nacionales como provinciales en materia de seguridad”. En ese sentido reafirmó que “el actual rumbo de la política pública en materia de seguridad, tanto en Nación como en Provincia, va a permanecer inalterable porque es el compromiso que se asumió con el electorado, con las instituciones; es la expresión de la voluntad de todo el arco político al sancionar 10 leyes para recuperar la seguridad que planteamos en diciembre de 2023. Por ese camino vamos a seguir, ajustando los controles en las cárceles, recuperando el sistema penitenciario, poner la policía en la calle, recuperar las investigaciones criminales y desmantelar las bandas narcocriminales”.

Medidas de prevención

Si bien el ministro confirmó que aún no se pudo establecer de dónde salió el video, confió en que “ahora tendrá que ser la investigación judicial la que establezca la veracidad o no de esas supuestas amenazas y llegue a identificar tanto a los autores como el lugar desde donde se produjeron, que es algo que no está establecido hasta el día de hoy. Sí se menciona la ciudad de Buenos Aires y la ciudad de Rosario, por lo cual demás está decir que no vamos a escatimar medidas en orden a la prevención”.

Sobre esto último, Cococcioni señaló que estuvo en contacto con el subsecretario de Intervención Federal, Federico Angelini, “para coordinar el despliegue preventivo que, hasta nuevo aviso, vamos a estar elevando los niveles de alerta, protegiendo algunos blancos priorizados, pero sin descuidar ningún aspecto de lo que es el despliegue policial preventivo en procura de proteger a todos los ciudadanos de la provincia de Santa Fe”.

Continuidad de las acciones desplegadas

Más adelante, el ministro de Justicia y Seguridad santafesino recordó que “tanto en Nación como en Provincia es múltiple la cantidad de líneas de acción llevándose adelante” y reconoció que “puede continuar un descontento con esta línea de acción trazada desde el 10 de diciembre que es la restitución de los pabellones de alto perfil, la suspensión de las visitas o restricción muy severa, la pérdida de privilegios de ciertos sectores que estaban privados de libertad. Lo mismo se ha hecho en el ámbito del servicio penitenciario federal, por vía de una reglamentación de reclusos de alto riesgo, con lo cual evidentemente algún malestar no se descarta”.

En esa línea, Coccioni aseguró que “se van a incrementar los controles, requisas, identificaciones en vía pública, particularmente haciendo hincapié en algunas zonas cercanas al sistema de Justicia Penal, Poder Judicial, fiscalías y demás. Habrá una elevación general del nivel de alerta en todo el despliegue operativo, particularmente en Rosario y sus alrededores”.