El Gobierno municipal, a través de la Secretaría de Educación y Cultura, anuncia que a partir del 1 de noviembre se podrán escuchar los dos primeros discos de la Orquesta Municipal de Tango en las plataformas virtuales Spotify, Soundcloud, Amazon Music, Deezer, Aplee Music, Youtube music, Bandcamp, entre otras.

Debido a que los CD físicos están agotados, y que en la actualidad es un formato prácticamente obsoleto para la reproducción de música, se gestionó que las grabaciones de los discos se subieran a las diferentes plataformas virtuales dedicadas a difundir música.

Cabe destacar que el tercer trabajo discográfico de la Orquesta, denominado “Postales Urbanas”, se lanzó directamente en plataformas virtuales el 28 de abril de 2023, lo que significa que con la carga de estos cd´s previos quedan a disposición de toda la comunidad los tres discos del cuerpo artístico municipal.

Respecto a esta novedad, el director de la Orquesta Municipal de Tango, Claudio Duverne, expresó: “Es un aporte muy importante el rescate de estas grabaciones. Allí podemos escuchar a artistas rafaelinos que ya no están entre nosotros y fueron pilares fundamentales en la historia del tango en la ciudad. Me estoy refiriendo a los cantantes Tito Román y Miguel Ángel Cortez, para nosotros el querido “negro” Peralta. Y por supuesto no nos olvidaremos nunca de Ramón Bouhier y Ecio Gonella, dos de los bandoneones más importantes que tuvo nuestra ciudad y de quienes aprendimos muchísimo sobre la música de tango”.

Sobres los discos

El primer CD, grabado en 2009, es un registro en el que participan los integrantes de la primera formación del organismo. Así, podemos escuchar a Ramón Bouhier y Ecio Gonella a cargo de los bandoneones, Melania Yossen y Jonatan Santillán en violines, María Gimena Algarañaz en viola, Betina Scalenghe en violonchelo, Marcelo Actis en contrabajo y Claudio Duverne en piano, dirección y arreglos. En esa oportunidad tuvieron como invitada a la flautista Natalia Carelli, quien grabó “Milonga de mis Amores”.

Las voces de ese primer disco estuvieron a cargo de Tito Román, Miguel Ángel Cortez, Julio Cepeda y Julián Ribero como representantes locales. También se contó con la participación estelar de dos renombrados artistas: Hugo Marcel, que grabó “Tiempos Viejos” y Javier Calamaro, a cargo de “Desencuentro”.

El segundo CD, denominado “Clásicos”, fue grabado en el año 2011. Como su título lo indica, el objetivo fue abordar un repertorio con los tangos más conocidos del género. Por tal motivo se podrán escuchar temas como: La Cumparsita, Libertango, La última curda, Nostálgias, Tinta Roja y Balada para un loco, entre otros.

Los artistas invitados en esta ocasión fueron: Liliana Fernán, Andrea Steinberger, Tito Román, Julio Cepeda, Alberto Rubino y la participación especial del cantante cordobés Marcelo Santos.