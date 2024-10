Autoridades provinciales y empresarios del sector turístico se reunieron este viernes en Santa Fe con el propósito de avanzar en medidas que permitan prevenir y reducir la propagación del dengue durante la temporada estival.

En la Secretaría de Turismo del Ministerio de Desarrollo Productivo, en la capital provincial, se constituyó la Mesa del Sector Hotelero Gastronómico que, en el marco del programa Objetivo Dengue, determinó un protocolo de actuación para el sector turístico en la provincia.

La secretaria de Turismo, Marcela Aeberhard, señaló que “la mesa sectorial hotelera y gastronómica necesita información precisa, porque si bien hoy no hay casos de dengue aún, necesitan estar preparados y en eso estamos trabajando” y sostuvo que “el turismo es un motor de desarrollo y quienes nos visitan tienen que contar con una estrategia puntual”.

A su turno, el secretario de Cooperación de Gobierno, Cristian Cunha, expresó: “Con el objetivo de ser un polo turístico, hoy estamos reuniéndonos con este sector en el marco del programa Objetivo Dengue, y esto es una pata más, es parte de cuidar un activo de la provincia con un abordaje integral”.

“Desde mayo y abril nos estamos ocupando de esto y hoy con protocolos para ver cómo se acciona en cada lugar en función de si aparece algún síntoma, sobre todo para que no se siga propagando y para ser una provincia que tenga la menor cantidad de casos posibles”, finalizó Cunha.

Luego, el secretario de Comercio Interior y Servicios, Gustavo Rezzoaglio, contó que “convocamos a cámaras y asociaciones para que escuchen estas recomendaciones, en una charla instructiva, destinada a tomar medidas preventivas como herramienta fundamental”.

Por último, la directora provincial de Prevención y Promoción de la Salud, Analía Chumpitaz, dijo que “para nosotros es fundamental que todas las personas que viajen a lugares donde hay circulación de virus -en este momento hay tres provincias, Córdoba, Chaco y Misiones- o vayan a zonas tropicales, utilicen repelente y, al volver, si tienen signos o síntomas consulten y se coloquen repelentes para evitar un brote en nuestras localidades”.

Recomendaciones

Las recomendaciones para los turistas que lleguen a la provincia de Santa Fe es llevar repelente en aerosol, crema, spray, pastillas y aparato para mosquitos; repetir el uso de repelente luego de mojarse; y reforzar el uso de repelente según indicaciones en la etiqueta del mismo. En caso de visitar lugares de mucha exposición a mosquitos (islas, lagunas, reservas naturales, parques nacionales u otros espacios abiertos) hacer uso de prendas apropiadas que minimicen la exposición de la piel (pantalones y camisas de manga larga) y calzado cerrado.

Mientras, para alojamientos y prestadores turísticos se recomienda desechar objetos que acumulen agua; mantener el ordenamiento de los patios, jardines y canteros, desmalezar y poner bajo techo recipientes que sean de utilidad; limpiar y cepillar los bordes de bebederos de animales, floreros, recipientes de agua desechada por heladeras y aires acondicionados, dispenser, etc.; dar vuelta objetos que uses y puedan acumular agua, como envases vacíos (se recomienda no tener floreros, ni plantas acuáticas); limpiar desagües y canaletas; colocar telas mosquiteras en puertas y ventanas; tapar tanques y cerrar depósitos herméticamente; y brindar información a los turistas antes de su llegada.