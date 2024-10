El sábado el gobernador Maximiliano Pullaro recorrió diferentes localidades del departamento San Cristóbal, donde acompañó fiestas populares y entregó aportes. Estuvo acompañado por los ministros de Gobierno e Innovación, Fabián Bastia, y de Economía, Pablo Olivares; el senador Felipe Michlig y el diputado Marcelo Gonzalez, entre otras autoridades.

La recorrida del mandatario empezó en Villa Saralegui, donde fue recibido por el interventor de la comuna, Jorge Daniel Piriz. Allí, en la sede del gobierno local, el mandatario dijo: “Visitamos los pequeños pueblos porque sabemos la importancia de sentir el respaldo del Gobierno provincial. Los que venimos de los pueblos chicos sabemos que todo nos cuesta mucho más: desde estudiar hasta trasladarnos a otra localidad. Las industrias muchas veces no se radican en estas localidades porque no tienen gas natural, porque no tienen potencia eléctrica”. “Pero sin embargo -destacó- es de los pueblos del interior desde donde sale nuestra riqueza y es lo que hace que seamos los santafesinos quienes más aportamos al sistema federal, porque nuestros productores agropecuarios, porque nuestro campo, es el que sostiene nuestro país”.

Remarcó que “por eso, para cambiar esa historia, estamos convencidos que el camino es el trabajo conjunto con cada vecino y vecina, con cada presidente comunal, cada intendente, de la mano del Gobierno provincial, para empujar y salir adelante”.

Pullaro finalmente dijo: “Tenemos la oportunidad de construir juntos un país diferente. Siento que desde el interior productivo podemos mostrarle a la Argentina un rumbo diferente. Nosotros no queremos vivir de planes sociales, nosotros no queremos vivir con programas que administran los punteros. Nosotros lo que queremos es poder trabajar y salir adelante”.

En la oportunidad, Pullaro entregó aportes por casi 60 millones de pesos para la localidad anfitriona y también para Huanqueros, Colonia Clara, Las Avispas y Soledad.

Luego de la visita a Villa Saralegui, el gobernador continuó con su agenda en la ciudad de San Cristóbal, donde estuvo en la Fiesta Nacional del Caballo, un evento organizado por la Sociedad Rural local desde 1968, con la finalidad de auspiciar un encuentro entre productores equinos tanto a nivel regional como nacional. Allí el gobernador y los funcionarios que lo acompañaron fueron recibidos por el presidente de la Sociedad Rural, Francisco Mayoraz.

Desde esta localidad el mandatario provincial se trasladó hasta Las Palmeras, donde se llevó a cabo la celebración por el 120° aniversario de la fundación de la localidad, y donde fue recibido por la interventora Dana Astore.

La gira del sábado concluyó en Ceres, donde Pullaro, recibido por la intendenta Alejandra Dupouy, acompañó la 53° Fiesta Nacional del Zapallo, que se llevó a cabo en el Club Central Argentino Olímpico.