Desesperada búsqueda de una joven rafaelina

En sede de Subcomisaria Nº1, radicó denuncia un hombre de 50 años de edad quien manifestó que su hija Ramirez Daniela Noemí de 15 años, desde la madrugada del lunes se fue de su casa supone que fue aproximadamente a las 2 a.m que al momento de irse llevaba puesto un jean claro, zapatillas negras con detalles en flúor y una campera de algodón negra.

Tiene cabello negro, corto a los hombros Y flequillo corto, es de tez blanca, ojos negros, delgada, mide 1.54, no posee tatuajes, no tiene piercing, no se llevó nada, no posee celular y no se llevó mochila ni ropa.

En el transcurso de estas horas se ha estado comunicando desde su Instagram con su nuera con varias amigas y también con un menor quien sería su novio. Relacionado a esto, personal de Comisaria Nº 15 se constituyó en calle falucho al 2400 del barrio jardín donde no se encontró a la menor, también personal de esa dependencia visitó distintos domicilios de barrio Mora y barranquitas en busca de la menor no logrando dar con la misma.

Se hace mención que el padre y sus familiares iniciaron la búsqueda por medio de grupos de WhatsApp y redes sociales y la menor Ramírez Daniela les contestó borren eso y que estaba bien, pero luego de eso no respondió más. El padre autoriza se difunda foto de la menor.

Se dio conocimiento a Personal de Trata y a fiscal en Turno quien dispuso directivas a seguir.