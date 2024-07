TC en Posadas: Nicolás Trosset fue el ganador absoluto

Trosset se llevó el Gran Premio Corven que se disputó este domingo por la 8ª fecha del Turismo Carretera en el autódromo de Posadas. A bordo de un Ford Mustang que desde este fin de semana es atendido por el MV Racing, alcanzó su 2º triunfo en la “máxima” después de casi 4 años. Marcos Quijada (Chevrolet Camaro) y Manu Urcera (Ford Mustang) completaron el podio.

Tras no poder encontrar el rumbo durante las primeras 7 fechas en el Uranga Racing, el piloto arrecifeño decidió pegar un golpe de timón sumándose a la escudería de su colega Martín Vázquez a partir de esta carrera. Y el estreno fue inmejorable ya que se quedó con los 2 entrenamientos, la clasificación, la serie más rápida y la carrera.

Nicolás lideró con contundencia un fin de semana donde los coches de Nueva Generación (hubo 19 autos modernos entre los 41 participantes) impusieron una absoluta superioridad. Con 6 representantes en lo más alto de la tanda de clasificación, dominio que se extendió en las 3 series y en la competencia final con un terminante 1-2-3-4 que completó Mariano Werner con su Ford Mustang.

Una vez que cruzó la línea de meta, desató su loco festejo, ya que detuvo el auto frente a una de las tribunas donde estaban las banderas de Ford, se bajó y comenzó a abrazarse y a saltar con cada uno de los hinchas que fueron partícipes de la alegría del arrecifeño, quien finalmente extendió sus brazos al cielo dedicándole este triunfo a su mamá.

“Impensado todo esto. Todos saben lo que trabajo abajo del auto para llegar a esto. Soy un apasionado de esto, un montón de veces tuve piedras en el camino que casi me hacen abandonar. Pero nunca bajo los brazos, es el mensaje que me dejó mi vieja que me cuida desde el cielo, y a quien le dedico todo esto”, dijo emocionado Trosset quien con este resultado escaló al 12º puesto y está dentro de la zona de clasificación a la Copa de Oro.

Posiciones Turismo Carretera 2024