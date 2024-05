Los ministros de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia; y de Educación, José Goity; brindaron una conferencia de prensa este jueves en Casa de Gobierno, donde destacaron la aceptación de la propuesta paritaria por parte de los trabajadores de los distintos eslabones del estado, consistente en 9 % para abril, 5 % para mayo y 4 % para junio, completando un 18 % para el trimestre, y que será tenido en cuenta para el medio aguinaldo.Bastia afirmó que “es una propuesta que otorga previsibilidad, que es lo más importante. Era impensado hace 60 días atrás que pudiéramos estar hablando de una paritaria que contemple un trimestre a partir de cómo se encontraban las distintas variables macroeconómicas en el país; con un proceso inflacionario que tenía índices todavía muy altos, y si bien aún lo son, están a la baja y entendiendo esa situación y comprendiendo la propuesta que hizo el gobierno provincial, los distintos gremios, tanto de la administración central como docentes, aceptaron la propuesta y eso nos da una situación de previsibilidad en el tiempo para trabajar con mucho más normalidad”, destacó.

El ministro agregó que “la provincia de Santa Fe no es ajena a las dificultades económicas; en marzo cayó 8,8 % la industria; se perdieron 10.000 puestos privados; y 100.000 en la construcción en todo el país”.

Por otra parte, Bastia aclaró que “los docentes que hoy adhieren al paro nacional pierden el premio a Asistencia Perfecta, pero el descuento hoy no se va a aplicar. Este gobierno hace lo que dice, no amenaza, avisa y hace. En lo sucesivo sí, será descontado”. Y continuó: “Nosotros no llegamos a comunicar el descuento, por cómo se dio la votación en los gremios docentes. Nos queríamos interferir con anuncios cuando se desarrollaban las asambleas, no era prudente atendiendo a las características de este gobierno que siempre comunica, y siempre dice lo que va a hacer”, apuntó.

El valor de la declaración jurada

A su turno, José Goity subrayó que “la declaración jurada para la Asistencia Perfecta contempla todo tipo de situaciones, como por ejemplo que el establecimiento estuviese cerrado. El docente debe consignar en la declaración jurada que no pudo prestar servicio, que no pudo dar clases, porque el establecimiento se encontraba cerrado”.

Agregó que “la declaración jurada es un documento público; está hecha con un instrumento que es habitual y que el Ministerio ya viene utilizando desde hace bastante tiempo. Por ejemplo, un docente que tiene que hacer la declaración jurada por familiares a cargo, la hace mediante este mismo mecanismo y es absolutamente válida, trazable y confiable. Es una herramienta ya habitual, ya utilizada por los docentes y por lo tanto es absolutamente válida y consistente”, sentenció.

El ministro de Educación fue tajante al señalar que “los docentes no mienten”, y agregó que “nosotros confiamos en el docente, y si llegan a aparecer falsedades, las vamos a considerar, las vamos a tomar y en cuanto nosotros detectemos en nuestros sistemas que hubo un falseamiento, vamos a actuar en consonancia”.

“No podemos estar sospechando de los docentes y los medios de comunicación tienen que contribuir con esto: los docentes son nuestra salvaguarda y forman a nuestros niños”, enfatizó.

Finalmente, Goity insistió que “la mayoría de los docentes están en el aula y nosotros acompañamos a los docentes en el aula; estamos trabajando por las dos cosas: primero para darle un reconocimiento al docente en el aula, y que no sea solamente discursivo, que sea un reconocimiento material porque me parece que eso es importante, a través de Asistencia Perfecta. Y estamos desarrollando programas educativos, como el Plan de Alfabetización, el sistema de tutoría, acciones que tenemos que poner de relevancia porque es parte del trabajo que hacen los docentes todos los días en el aula”.