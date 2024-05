Los ministros de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia; de Educación, José Goity; y de Economía, Pablo Olivares, brindaron una conferencia de prensa desde Casa de Gobierno para brindar detalles de la adhesión de los docentes a presentar la declaración jurada de asistencia.

En ese marco, Goity explicó que “es prematuro hacer un análisis contundente pero, en principio, vemos que el mecanismo que aplicamos de declaración jurada para que los docentes que efectivamente prestan servicio lo puedan consignar, está funcionando”. “Pese al paro, la mayoría de las escuelas de Santa Fe estuvieron abiertas”, afirmó el funcionario. Agregó que “se superó ampliamente el 25 % y la expectativa es auspiciosa para llegar a más del 50 % con las cargas al viernes”, y señaló que desde el gobierno ven “con optimismo y de manera auspiciosa que tantos docentes hayan completado la declaración jurada de asistencia”.

En cuánto a la medida de fuerza, el ministro subrayó: “Atravesamos el paro número 12. Creemos que eso en una paritaria abierta no es razonable, no es algo lógico. Entendemos que el resto de los trabajadores de la administración pública están en su proceso reivindicativo de salarios. Nosotros desde que empezamos la paritaria fue siempre con el mismo criterio y la misma actitud. Nos comprometimos a aumentar y recomponer los salarios todos los meses, mantener la paritaria abierta de manera permanente y fue lo que hicimos, con el máximo esfuerzo posible. Por eso, como decimos el paro es un derecho constitucional, no abonar el día no trabajado también es un derecho que asiste al Estado”, puntualizó Goity.

Esfuerzo

Bastia, en tanto, expresó satisfacción porque “los santafesinos han entendido y han comprendido el esfuerzo la Provincia hace para recomponer salarios. Por eso ver que la inmensa mayoría de las escuelas estuvieron abiertas ha sido una gran noticia”. Y acotó: “El Servicio de Salud funcionando con sus guardias, con prestadores profesionales, trabajadores, desempeñando sus tareas; con ausencias, no vamos a negarlas, pero en general es una jornada que termina para nosotros en favor de los santafesinos. La administración pública también funcionó. Eso hace que podamos decir que se ha entendido el mensaje y que esos cambios que proponemos, que son tal vez difíciles en apariencia en el inicio, son los que van a transformar esa cultura que tiene que ser del compromiso y la solidaridad”.

Por último, Olivares repasó que “si tomamos el mes de diciembre, con esta propuesta que hemos formulado, los salarios de abril serían un 62 % mayores a los salarios de diciembre y los salarios de mayo serían un 69 % mayores, mientras que la inflación oficial que hemos tenido registrada por el IPC hasta marzo, es del 52% y posiblemente la semana que viene el Indec ya esté difundiendo la inflación de abril. ¿Esto qué quiere decir? Que con los incrementos que hemos estado dando a lo largo de este tiempo, estamos acompañando el proceso inflacionario”.

Asistencia perfecta

Para finalizar, el ministro de Economía indicó que los guarismos que se observan en cuánto a la presentación de las declaraciones juradas, “posiblemente incluya a trabajadores que quizás no estén aceptando nuestra propuesta, pero no están de acuerdo con el paro. Esto, sin entrometernos en las decisiones de las organizaciones, creemos que interpela los sistemas de decisión de la representación gremial”.

Además recordó que “partir del día de la fecha está disponible el decreto que implementa el programa Asistencia Perfecta. El decreto establece con taxatividad todas las condiciones para su liquidación y comenzará a aplicarse ya a partir del 16 y 17 de abril, con la fecha de que empieza a regir y que será abonado aproximadamente el día 20 y 21 de este mes, que va a ser la primera liquidación. El decreto ya se encuentra publicado y, al mismo tiempo, se estará extendiendo a los docentes del subsistema de educación privada. Esta es una manera de completar esta decisión que se anticipaba anteriormente, de pensar los aprendizajes y, al mismo tiempo, establecer un acto de justicia con aquellos que todos los días y que hoy lo han demostrado que asisten a desempeñar sus funciones”.