Argentina: Se anunciaron las nuevas medidas económicas

El nuevo ministro de Economía, Luis Caputo, anuncia las primeras medidas del Gobierno de Javier Milei, con eje prioritario en "alcanzar el equilibrio fiscal".

El duro mensaje se grabó en el microcine del Palacio de Hacienda y no aceptaron ni la presencia de periodistas ni repreguntas. El paquete incluye un fuerte recorte del gasto en la administración pública y de distintos sectores que reciben subsidios del Tesoro Nacional, como parte del camino elegido para reducir la inflación.

Las medidas anunciadas por Luis Caputo en el Ministerio de Economía

Contratos laborales del Estado

No se renovarán los contratos laborales del Estado que tengan menos de 1 año de vigencia. Caputo dijo que es "una practica habitual en política incorporar familiares, amigos, antes de la finalización de un término de mandato".

Suspensión de la pauta

Se decreta la suspensión de la pauta del Gobierno Nacional por un (1) año. "Durante el 2023, entre la Presidencia y los ministerios, se gastaron 34.000 millones de pesos en pauta", aseguró el ministro de Economía y agregó: "No hay plata para gastos que no sean estrictamente necesarios, y mucho menos, para sostener con plata de los contribuyentes medios que se crean solo para alabar las virtudes de los gobiernos de turno".

Se reformulan los ministerios y secretarías

Conforme la Ley de Ministerios decretada por Milei, los Ministerios se reducirán de 18 a 9 y las Secretarías de 106 a 54. Según Caputo, esto va a redundar en una reducción de más del 50% de los cargos jerárquicos de la política y del 34% de los cargos políticos totales del Estado Nacional.

Transferencias a las Provincias

Se reducirá al mínimo las transferencias discrecionales del Estado Nacional a las provincias. "Recursos que, lamentablemente, en nuestra historia reciente se han usado como moneda de cambio para intercambiar favores políticos", argumentó Caputo.

Obra Pública

El Estado Nacional no va a licitar más obra pública nueva, y va a cancelar las licitaciones aprobadas cuyo desarrollo aún no haya comenzado. El ministro de Economía indicó que "no hay plata para pagar más obra pública que muchas veces termina en los bolsillos de los políticos o de los empresarios de turno". "La obra pública ha sido siempre uno de los focos de corrupción del Estado y con nosotros eso se termina", aseguró Caputo y detalló: "Las obras de infraestructura en Argentina serán realizadas por el sector privado, ya que el Estado no tiene plata ni financiamiento para llevarlas a cabo".