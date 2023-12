Este sábado, Leonardo Viotti asumió como nuevo intendente de Rafaela. Lo hizo en una sesión extraordinaria del Concejo Municipal, en donde el presidente del cuerpo legislativo, Lisandro Mársico, le tomó juramento.

En su primer discurso, Viotti destacó que junto a su equipo “somos un Gobierno municipal que viene a potenciar el trabajo conjunto, alineados con un gobierno provincial, liderado por Maximiliano Pullaro, con el cual compartimos los mismos valores y principios, con el único objetivo de hacer más grande nuestra ciudad y la provincia”.

“No venimos a derribar nada de lo hecho. Pero sí a transformar todo aquello que no suma, no responde a la necesidad del vecino o simplemente debe reorganizarse en manos de una gestión que busca y buscará siempre el bienestar de todos los rafaelinos”, indicó.

“Rafaela es una ciudad con un enorme potencial. Su población se caracteriza por una gran capacidad productiva y emprendedora. En estos años se han resuelto problemas asociados a la limpieza urbana y el avance en la generación de obras públicas. Sin embargo, aún persisten enormes problemas que no pueden ser dejados de lado: la inseguridad, el tránsito y el déficit habitacional; los cuales son un perjuicio para la vida cotidiana de quienes habitamos la ciudad”.

“En este nuevo camino, queremos dejar en claro cuáles son nuestros principales ejes de trabajo, los cuales llevaremos adelante en estos años de gobierno: reducir el gasto político del Estado municipal; construir una ciudad más segura para todos; establecer más oportunidades para quienes quieran estudiar, invertir y generar trabajo en Rafaela; construir un Municipio más dinámico, eficiente y cercano al vecino”, enfatizó en nuevo Intendente.

Juramento gabinete

Seguidamente, en la Plaza 25 de Mayo, corazón geográfico de la ciudad y uno de sus lugares más emblemáticos y queridos por todos los rafaelinos, autoridades, familiares y vecinos se congregaron para la jura de los integrantes del Gabinete de Gobierno que acompañará al intendente Leonardo Viotti, en el período de gestión 2023-2027.

Recordemos, hoy después de 32 años, Rafaela recibe una nueva gestión a cargo que tiene por delante el desafío de gobernar esta ciudad que está lista para transformarse, en pos de un mejor futuro para todos.

Asimismo, el intendente Leonardo Viotti hizo entrega del decreto por el cual se designa “Huésped de Honor” al Gobernador electo de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

A continuación, el Gabinete completo de Viotti:

. Iván M. Viotti - Secretaría Privada de Intendencia y Comunicación.

. Germán J. Bottero - Secretaría de Gobierno y Modernización.

. Juan Martínez Saliba - Secretaría de Prevención y Seguridad.

. Silvina Bravino - Secretaría De Hacienda y Finanzas.

. Gabriel Cáceres - Secretaría de Desarrollo Humano y Salud.

. Nicolás Asensio - Secretaría de Infraestructura, Servicios y Ambiente.

. Norma Becchio - Secretaría de Educación y Cultura.

. Patricia Imoberdorf - Secretaría de Desarrollo Económico, Innovación y Empleo.

. Silvina Imperiale - Subsecretaría de Auditoría, Evaluación y Transparencia.

. María Emilia Vidal - Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano.

. Juan Pablo Aversa - Subsecretaría de Servicios Públicos y Ambiente.

. Hugo Morel - Subsecretaría de Deportes y Recreación.

. Matías Gentinetta - Fiscal Municipal.

Discurso de Leonardo Viotti

Hoy en mi primer discurso como Intendente, quiero expresarles mi agradecimiento a los miles y miles de vecinos que hicieron posible este gran logro.

Un logro que no es solo mío, sino compartido con un enorme equipo de trabajo, que me acompañó y me acompaña en cada paso, porque soy un convencido de que los logros se alcanzan en equipo.

Permítanme primero agradecer a mi pareja, mi sostén, mi gran compañera de vida. Mari: Gracias por acompañarme con tanto amor desde el inicio de este hermoso camino que transitamos juntos. Gracias por estar ahí siempre para contenerme, escucharme, darme una palabra de aliento y aceptar, muchas veces mis ausencias, que vienen de la mano de esta pasión que es la política.

Gracias a quienes estuvieron a mi lado desde el inicio de mi recorrido político, a quienes se sumaron en el camino, me incentivaron y guiaron para seguir adelante.

Por eso el agradecimiento va también a mi familia, en especial a mis viejos, que los tengo acá presentes, compartiendo este momento histórico para la ciudad.

Fueron ellos los que, con un gran esfuerzo y un amor inmenso, me formaron con valores y principios inquebrantables, me enseñaron a ser una persona de bien, a luchar por mis sueños, a no abandonar hasta lograrlos. Mamá, papá estoy acá en gran parte gracias a ustedes, gracias por apoyarme, gracias por todo el esfuerzo.

También, quiero que sepan que me siento radical desde la cuna, y que llevo siempre la democracia como bandera. Una democracia que transité desde muy chiquito, en la cual creo, y defiendo en cada momento.

Por otro lado, no quiero dejar de agradecer a Luis y a su gestión, quienes permitieron una transición amable, amena y a la altura de una ciudad, que necesita de acuerdos y no de mezquindades.

Ahora sí, me toca hablarles de lo que viene, y para lo que nos hemos preparado durante años. No venimos a derribar nada de lo hecho, pero sí a transformar todo aquello que no suma, no responde a la necesidad del vecino, o simplemente debe reorganizarse en manos de una gestión que busca y buscará siempre el bienestar de todos los rafaelinos.

Somos un gobierno municipal que viene a potenciar el trabajo conjunto, alineados con un gobierno provincial, liderado por Maximiliano Pullaro, con el cual compartimos los mismos valores y principios, con el único objetivo de hacer más grande nuestra ciudad y la provincia.

Rafaela es una ciudad con un enorme potencial. Su población se caracteriza por una gran capacidad productiva y emprendedora.

En estos años se han resuelto problemas asociados a la limpieza urbana y el avance en la generación de obras públicas. Sin embargo, aún persisten enormes problemas que no pueden ser dejados de lado: la inseguridad, el tránsito y el déficit habitacional; los cuales son un perjuicio para la vida cotidiana de quienes habitamos la ciudad.

Durante la campaña, hemos compartido un sueño en común: el de construir una Rafaela más segura para todos. Hoy, quiero reafirmar nuestro compromiso con esos principios que nos unieron y que serán la guía de nuestra gestión.

En este nuevo camino, queremos dejar en claro cuáles son nuestros principales ejes de trabajo, los cuales llevaremos adelante en estos años de gobierno:

Reducir el gasto político del Estado municipal.

Construir una ciudad más segura para todos.

Establecer más oportunidades para quienes quieran estudiar, invertir y generar trabajo en Rafaela.

Construir un Municipio más dinámico, eficiente y cercano al vecino.

Reducir el gasto político del Estado Municipal:

En principio, había tomado el compromiso con los rafaelinos de bajar el gasto político del municipio y hoy puedo decirles a cada uno de ustedes, mirándolos a los ojos, que esto ya es un hecho. El nuevo gabinete que viene a trabajar por y para los rafaelinos, tiene el gran desafío de desempeñar su labor con responsabilidad y transparencia. En este caso en particular, no nos quedamos con discursos fríos y alejados del vecino. Les traemos acciones tangibles, como la reducción del gabinete, hoy esto le genera al municipio un ahorro de 160 millones de pesos. Pero no es todo, la decisión es ir por más, y realizar un análisis exhaustivo de la estructura municipal, con el objetivo de garantizar el uso óptimo de los recursos públicos, y que cada peso genere un impacto positivo en los ciudadanos.

Construir una ciudad más segura para todos:

Es otro de los ejes fundamentales de nuestra campaña respecto a la seguridad ciudadana, porque entendemos que la tranquilidad y la paz son derechos fundamentales que todos merecemos disfrutar. Por eso, desde el primer día de nuestra gestión, trabajaremos incansablemente para fortalecer la seguridad de los rafaelinos. Implementaremos estrategias integrales que promuevan la participación ciudadana, la prevención del delito y el fortalecimiento de la relación entre la comunidad y las fuerzas de seguridad.

Cuando hablamos de seguridad no solo estamos hablando de la ausencia de conflictos, sino también del bienestar y calidad de vida de todos los vecinos. En este

sentido, trabajaremos coordinadamente con el Gobierno Provincial y Nacional para que los rafaelinos vuelvan a vivir tranquilos en sus barrios.

Sabemos que es esencial la participación activa de todos para la construcción de una ciudad mejor. La seguridad es una tarea colectiva en la que cada uno de nosotros tiene un papel fundamental.

Establecer más oportunidades para quienes quieran estudiar, invertir y generar trabajo en Rafaela:

Reconocemos la importancia de fortalecer nuestro tejido social mediante la educación, la inversión y la creación de empleo. En este sentido, buscaremos establecer medidas que faciliten el acceso a la educación, brindando herramientas y el apoyo necesario para aquellos que deseen estudiar y capacitarse.

Esta es la visión que guiará nuestras acciones, una visión centrada en el progreso colectivo y en la creación de un entorno propicio para el florecimiento de nuevos empleos y nuevas oportunidades.

Construir un Municipio más dinámico, eficiente y cercano al vecino:

Venimos a construir un municipio ágil y moderno que responda con rapidez a las necesidades de la gente, implementando procesos eficientes que garanticen la prestación de servicios de calidad. Asimismo, nos comprometemos a acercarnos aún más a cada rincón de nuestra ciudad, escuchando sus inquietudes y trabajando en conjunto para encontrar soluciones. La transparencia y la participación ciudadana serán los pilares que guiarán nuestro actuar, en un entorno donde la colaboración entre gobierno y comunidad sea la clave para un progreso sostenible.

Ya llegando al final de este día histórico para la ciudad y para cada uno de los rafaelinos, repito con gran entusiasmo, que conformamos un equipo de profesionales, que viene a aportar valiosos conocimientos técnicos, fuerza de trabajo y un gran compromiso con nuestra gente. Juntos, nos proponemos construir una ciudad que no solo sea confortable, sino también acogedora y repleta de oportunidades para aquellos que buscan trabajar, emprender y tener una mejor calidad de vida en Rafaela.

Nuestro objetivo es crear un entorno seguro, mejorar el espacio público y ser guardianes de nuestro ambiente.

Esta nueva etapa no solo representa un cambio en la gestión, sino una oportunidad para forjar una ciudad más innovadora y dinámica. Estamos comprometidos con la idea de que cada rincón de nuestra ciudad se convierta en un espacio de bienestar.

Con la mirada puesta en el futuro, como intendente de la ciudad, quiero ofrecer a los rafaelinos, no solo un lugar para vivir, sino un escenario propicio para crecer y prosperar.

Estoy aquí para escuchar y trabajar incansablemente en pos de una Rafaela que todos podamos disfrutar y sentir como nuestro hogar compartido.

Quiero decirles además que, durante estos 4 años me van a ver siempre recorriendo la ciudad, caminando, conversando con los vecinos, con los comerciantes y con las instituciones rafaelinas. Porque sé que es desde ahí donde surgen los mejores proyectos y propuestas.

Nuevamente los invito a trabajar juntos: a nuestras instituciones, a quienes integran el valioso entramado productivo local, a la gran familia de empleados municipales y a cada uno de los vecinos de la ciudad. Asumiendo, entre todos y cada uno de nosotros, el compromiso de involucrarnos a trabajar por y para esta ciudad que amamos.

Gracias por confiar en este equipo y en la visión de una Rafaela que se destaque por su calidad de vida y un compromiso firme con el ciudadano.

Ahora sí, es momento de comenzar a trabajar unidos por la ciudad que todos queremos

¡Muchas gracias!