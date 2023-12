Así será la ceremonia de asunción de Javier Milei

Javier Milei asumirá el 10 de diciembre como nuevo Presidente en una ceremonia en el Congreso nacional, donde ante la Asamblea Legislativa la vicepresidenta entrante, Victoria Villarruel, le tomará juramento y luego el mandatario saliente, Alberto Fernández, le entregará la banda y el bastón.

Se espera que el evento tenga lugar entre las 11 y 12 horas del mediodía. Luego de la jura, Milei va a protagonizar la ceremonia de traspaso de mando. Además, en esa misma jornada se preve que juren los ministros del nuevo gobierno, aunque resta definir si será en el Parlamento o la casa de gobierno.

Para la noche está prevista una función especial en el Teatro Colón, la cual marcará el fin del programa del domingo 10 de diciembre, a la que están invitados figuras internacionales, que asistirán al traspaso de mando.

Entre los presentes, se espera la visita de el Rey Felipe VI de España, el primer ministro de Hungría -el ultranacionalista Viktor Orbán- y el presidente de Armenia, Khachaturyan Vahagn.

Además, anunció su viaje al país Santiago Abascal, líder de Vox, el partido líder de la ultraderecha española.

En tanto, entre los primeros que confirmaron sus asistencia estuvieron el ex presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y su hijo Eduardo, de gran afinidad con Milei. No obstante, el actual mandatario, Lula da Silva, no confirmó si vendrá al país para presenciar la asunción.

También anunciaron que vendrán al país: el presidente de Paraguay, Santiago Peña; Gabriel Boric, de Chile; de Uruguay, Luis Lacalle Pou, y Daniel Novoa, de Ecuador.