Detuvieron a una madre y a una abuela por el presunto crimen de un nene

Una pesadilla hecha realidad fue la que vivió en las últimas horas una mujer al percibir que su nieto, de apenas 19 meses, no respiraba. Pese a sus esfuerzos, no hubo nada que pudiera hacer para reanimarlo. La Justicia de Catamarca abrió una investigación y no se descarta un homicidio.

Según confirmó una fuente cercana a la causa, tras intentar despertarlo sin éxito la abuela llamó a la mamá de la criatura y juntas lo llevaron al hospital más cercano, donde los médicos constataron su muerte.

En medio de la conmoción que generó la noticia, el entorno íntimo del bebé quedó en el centro de la investigación, mientras intentan determinar cuál fue la causa del trágico desenlace.

Entre las primeras medidas y en tanto se conozca el resultado de la autopsia, los investigadores ordenaron la detención preventiva de la madre y de la abuela del menor y una serie de pericias en la casa familiar, donde se encontró el cuerpo.

Por otro lado, buscan intensamente al padre del bebé, un hombre de 29 años identificado como Maximiliano Ocampos, que salió de su casa a las 6 de la mañana para ir a trabajar dejando a su hijo presuntamente dormido.

En principio, trascendió, que el cuerpo no presentaba lesiones o marcas a simple vista que hicieran suponer que sufrió una muerte violenta, pero no se descarta todavía ninguna hipótesis. En este sentido, el informe de los forenses será clave para saber qué fue lo que ocurrió. El caso es investigado por la fiscalía del departamento catamarqueño de Santa María.