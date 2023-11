Asesinaron de 13 puñaladas a una chica de 16 años

Una joven de 16 años fue asesinada a puñaladas en una vivienda de Córdoba. El único sospechoso por el crimen sería el ex padrastro de la adolescente, quien fue detenido luego de que se diera aviso a la policía sobre lo ocurrido.

La mamá de la victima contó detalles del brutal hecho por el que se encuentra detenido su expareja, un hombre de 35 años. “No le puedo decir a un bebé de un año que a su mamá la mataron”, sintetizó Vanesa al detallar que su nieto estaba junto a su hija, Milagros Geraldine Reyes, al momento del crimen.

“No teníamos contacto, mandaba mensajes y no contestaba. No quería saber nada con esa persona”, expresó sobre su expareja.

La mamá de la víctima aclaró que fue un vecino quien lo vio cuando se iba de la casa y “dijo que había salido tapado de sangre”. Además, sostuvo que cuando fue a realizar la denuncia, “según la Policía, él mismo se entregó en una comisaría”.

Vanesa explicó que fue su otro hijo, de 12 años, quien encontró a el cuerpo de su hermana tendido sobre la cama, ya que ella estaba en el hospital porque iban a operar a sus bebés. “La llamaba y no contestaba, me atendió Ignacio y me dijo ‘mamá vení por favor, la Geral está tapada en sangre’. Su hermanito la encontró muerta, junto a su hijo”, recordó entre lágrimas.

“Atiné a llamar a la Policía y me vine, pero nadie me decía nada. Encontraron a mi hija muerta a puñaladas con su bebé al lado, no entiendo por qué”, manifestó y agregó: “No sé porqué quitarle la vida a mi hija, quisiera saber por qué me la mató. Pido justicia porque no tiene porqué habérsela arrebatado con solo 16 años, no hay consuelo para nadie”.