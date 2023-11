Argentina aplastó a Polonia y se metió en octavos de final

Este viernes se disputó la última jornada del grupo D del Mundial Sub 17 y hubo sorpresas y, consecuentemente, modificaciones en la tabla de posiciones final. La selección argentina vapuleó por 4 a 0 a Polonia con goles de Thiago Laplace, Agustín Ruberto, Ian Subiabre y Santiago López, y se trepó a lo más alto de la clasificación general gracias a la caída de Senegal ante Japón por 2 a 0 (doblete de Rento Takaoka).

Al ser líder de la zona, Argentina debe esperar por uno de los mejores terceros. El rival saldrá de los Grupos B (Uzbekistán), E (Corea del Sur o Burkina Faso) o F (Venezuela, México o Nueva Zelanda).

Te puede interesar:



Como todavía quedan resolverse algunos grupos, no se conoce quién será el rival de los argentinos, aunque no sale de esos mencionados. Viendo los ya terceros, los que podrían serlo y los que quedarían out (Indonesia, por ejemplo), haciendo un poco de futurología, México aparece con interesantes chances de ser el próximo contendiente de la Selección.



El partido de octavos será el martes 21 de noviembre, desde las 9.00 de nuestro país (las 19 en Indonesia) y en Si Jalak Harupat Stadium, misma sede dónde la Selección jugó vs. Senegal y Japón.