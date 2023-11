Insólito: Un nene de cinco años cayo a un pozo ciego

Un nene de cinco años cayó a un pozo ciego ubicado en el patio del Jardín de Infantes Nº 916, de la localidad de Claypole, partido bonaerense de Almirante Brown. El menor, que tiene autismo, tuvo que ser rescatado por los bomberos.

El dramático episodio se vivió ayer cerca del mediodía. Francesco estaba caminando por el patio de la institución cuando cayó en un pozo ciego de unos cinco metros de profundidad.

Al escuchar los gritos del nene, las maestras del jardín se acercaron a socorrerlo y atinaron lanzarle una soga para que no se hundiera. Al mismo tiempo, solicitaron la asistencia de los bomberos, quienes rápidamente acudieron al lugar y comenzaron el operativo de rescate.

“Él estaba jugando y tuvo la mala suerte de caer justo en el pozo. Cuando llegué escuchaba los gritos", índicó Gabriela, madre del nene.

Contó que desde el jardín la llamó la directora y le pidió que se acercara con urgencia a la institución, pero sin darle explicaciones: “Cuando llegamos era un caos. Va la abuela gritándole al pozo. Me pedían que no me acercara porque la tierra se iba desmoronando. Entre los gritos, la desesperación nuestra, la de las maestras... Estábamos todos muy asustados”, recordó sobre el accidente.

“Lo único que llegué a ver es que él se sostenía de la cuerda, los bomberos llegaron rapidísimo y entendieron que es un niño con autismo, que le cuesta que lo toquen, el contacto, que podría ponerse nervioso, que le podría haber agarrado un ataque y haberse ahogado por la desesperación”, expresó la mamá y agregó: “Pero fue muy valiente, se quedó sosteniéndose de la cuerda y dejó que el bombero lo sostuviera”.

Tras el rescate, la madre del nene contó que "Francesco ahora está bien, no tuvo ningún problema más que raspones. Él tiene autismo, así que hay que ver cómo reacciona en estos días”.

“Tiene que tomar medicamentos porque el pozo en el que cayó puede estar lleno de virus”, remarcó sobre su salud y detalló que, luego de ser rescatado, el nene fue trasladado a un hospital, donde le realizaron un chequeo general y descartaron cualquier tipo de lesión ósea pese a la caída.

Por su parte, Catalina, abuela del menor, todavía recuerda el horror del momento en el que vio a su nieto en el pozo ciego: “Para mí fue terrible. Hasta hoy no puedo reaccionar. Verlo ahí dentro y que escuche mi voz... Yo le hablaba y le decía que los bomberos de Peppa Pig iban a ir a rescatarlo", expresó la mujer en diálogo con América TV.

La abuela del nene se mostró muy agradecida con el personal de bomberos y en especial con las maestras del jardín de infantes: “A las maestras les agradecemos con el alma, porque una de ellas se dio cuenta y le tiró una soga, sino mi nieto se hundía. Un ángel lo sostuvo”.

