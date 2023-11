Polémica en un colegio de San Cristóbal

Un grave hecho cobró trascendencia este miércoles cuando padres de alumnos de la escuela Nacional N° 40 Mariano Moreno de San Cristóbal denunciaron públicamente que sus hijos realizaron recreaciones de torturas de la dictadura militar. La actividad se desarrolló el martes y fueron pensadas por los docentes de la institución para rememorar los 40 años del retorno de la democracia. La madre de una niña que cursa sexto grado se mostró sorprendida y alarmada por el relato de su hija de 11 años.

"Cuando mi hija sale de la escuela yo siempre le pregunto qué hizo, qué materias tuvo y cómo le fue. Me cuenta que fueron al colegio, que tuvieron una charla y luego me dice: «nos hicieron pasar a unos lugares donde estaban separados por cortinas, nos vendaron los ojos y nos dijeron que hagamos caso a todo lo que nos iban diciendo»".

"Cuando mi hija me cuenta esto, yo me quedé indignada, hacerlos pasar por esto y participar en una experiencia así a criaturas de 11 años me parece algo muy fuerte para recrear", añadió.

Destacó que "los chicos no tomaron dimensión de lo que estaban viviendo y mi hija no lo tomó mal, pero nosotros como padres lo hemos tomado muy mal". Al mismo tiempo, advirtió que "hubo nenes que salieron llorando de esa experiencia".

Fuente: Diario Uno