Red Bull va a EEUU con el diseño de un argentino

La escudería Red Bull se presenta en Austin con una decoración especial que lucirá el RB19 de Max Verstappen y Sergio Pérez para el Gran Premio de Estados Unidos.

El nuevo diseño del auto Campeón del Mundo es del argentino Franco Cavallone, ganador de la campaña que convocó Oracle hace unos meses.

El Red Bull tendrá unas líneas rojas, blancas y azules que recorren el chasis, el alerón delantero y trasero. Unas estrellas tejanas terminan por rematar la decoración.

El patrocinador oficial de la escudería, Oracle, convocó una campaña donde se presentaron más de 2.000 diseños inéditos. Todos ellos fueron revisados minuciosamente y con más de 25.000 votos, el ganador para el Gran Premio de Estados Unidos fue el de Cavallone, que está inspirado en la bandera Lone Star de Texas.

“Recuerdo que cuando me enteré de ‘Make Your Mark’, estaba viendo la segunda sesión de entrenamientos del GP de Miami, era la primera vez que asistía a una carrera de F1 y me enteré de que la decoración del Oracle Red Bull Racing había sido diseñada por una aficionada argentina, como yo. Cuando volví a mi hotel, investigué sobre la competición, me inscribí en The Paddock y empecé a diseñar allí mismo mi decoración para Austin", dijo el argentino Cavallone.

Para el GP en Miami, el diseño había sido de una argentina Martina Andriano y evidentemente sirvió de inspiración para el diseño que lucirán este fin de semana los Red Bull en Texas.