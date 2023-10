El particular argentino que está combatiendo en Israel

La historia de Natán De Leo sorprendió a todos en las redes sociales y principalmente a nuestro país con un acción inédita que involucra al fútbol argentino: el cineasta argentino es hincha de Gimnasia y utiliza la camiseta del Lobo y de Lionel Messi en pleno combate con el ejercito israelí frente al grupo terrorista Hamas que paraliza al mundo entero.

“No tengo miedo. Estoy capacitado para defenderme, rodeado de gente que está capacitada. Me siento más seguro acá que en mi casa. Siento que aporto mi granito de arena”, aseguró el hombre que pertenece a las Fuerzas Militares y que nació en La Plata.

Te puede interesar:

"La ubicación donde me encuentro no la puedo decir. En mi día a día me dedico a hacer películas y series para la TV, el sábado cuando comenzó todo el problema me convocaron y a las seis de la mañana empezaron a tirar misiles y desde ese momento estamos en la base sin saber hasta cuando", expresó en un mano a mano con C5N.

Y además contó sobre cómo fue su vida en Argentina: "Soy de La Plata y viví en el país hasta el 2016 que fue cuando me vine a vivir a Israel. Cuándo llegué decidí enlistarme en el ejército, y aunque no estaba obligado, tuve ganas y lo hice. Cuando me necesitan me llaman y estoy a disposición".

"Todos queremos que esto termine de la mejor manera y lo más rápido posible. Cada vez que hay un ataque hay un alto al fuego y luego empieza otra vez. Veremos cuánto tiempo dura pero esperemos que sea la última", cerró.

Fuente: Minuto uno