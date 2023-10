Chaco For Ever sorprendió a la crema

Atlético no pudo hacerse fuerte en su estadio y cayó ante el combinado chaqueño.

Cerrando la jornada del domingo en la Primera Nacional Atlético de Rafaela recibía a Chaco For Ever luego de lo que fue la polémica derrota en Mendoza frente a Independiente Rivadavia. A la crema no le salió nada y terminó cayendo por 3 a 1 con goles de Allende, Dellarrossa y Bayk. Ignacio Lago había puesto en ventaja a los de Medran.

Atlético lo comenzó ganando prácticamente desde el vestuario con el gol de Nacho Lago pero tan solo 10 minutos después lo igualó Allende para irse empatados al entretiempo. En la segunda etapa el conjunto visitante aprovechó las desatenciones defensivas de la crema y se lo llevó puesto con dos goles en cuatro minutos. El celeste se quedó sin reacción más allá de alguna jugada de tiro libre pero no pudo rescatar nada y terminó siendo derrota por 3 a1.

Con este resultado, el equipo chaqueño aseguró su permanencia en la categoría por una temporada más mientras que atlético ya tenía confirmado su lugar en el reducido pero ahora Quilmes se le acercó a dos puntos a tan solo dos fechas del epílogo del torneo. En la próxima visitará Santiago del Estero para enfrente a Mitre.

Principales posiciones

Zona A: Agropecuario 57, Almirante Brown 57, San Martín (T) 54, San Martín (SJ) 52, Temperley 52, Estudiantes (RC) 52, Morón 51, Defensores de Belgrano 50.

Zona B: Chacarita 62, Independiente Rivadavia 62, Deportivo Maipú 59, Atlético 52, Quilmes 50, Ferro 47, Mitre 46, Brown (A) 44.