Jorge Lanata: "traten de vivir sin arrepentirse"

“Tengo 63 años menos un mes. Se me perdió un mes”, aseguró Jorge Lanata en su programa PPT. El conductor estuvo internado en terapia intensiva y su cuadro fue grave. El domingo a la noche regresó a la televisión y reflexionó sobre la vida y lo rápido que puede esfumarse.

Según dijo, del mes que pasó en terapia intensiva no recuerda nada, “o mejor dicho me acuerdo sueños”. “En el tiempo de acá afuera esos sueños significaron un mes, pero en realidad no lo sé. Pueden haber sido minutos o días. Mi cuerpo estaba acá, mi cabeza no. Es un mes que nunca voy a recuperar”, expresó.

“Después de ese mes volví, no voy a decir que estuve muerto porque no lo sé”, aseguró y siguió: “Sé que volví y tampoco sé de dónde volví”. El periodista explicó que estuvo dos veces intubado y que tuvo un shock septicémico, “una infección en todo el cuerpo”, sostuvo.

El sábado 16 de septiembre le dieron el alta y el lunes fue a conducir su programa que se emite por Radio Mitre. “Lo que se me ocurrió decir fue una barbaridad. Dije ‘garchen todo lo que puedan’. Así, de la nada. Perdón. Lo que quise decir fue ‘vivan todo lo que puedan’”, recordó.

En esa línea, continuó: “Vivan todo lo que puedan”. “Vivimos como inmortales y realmente le damos poca importancia a las cosas más importantes, vivimos como si el amor existiera siempre, como si el tiempo fuera infinito”, insistió.

Fuente: eldocetv