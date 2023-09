Programación Liga Rafaelina de Fútbol

El clausura de Liga Rafaelina vuelve con su programación luego de lo que fueron las elecciones generales en la provincia de Santa Fe. Desde las 20:30, el león recibirá en su estadio a Ben Hur inaugurando la fecha número 12.

Continuará el viernes con los encuentros: Atlético Rafaela vs Deportivo Ramona a las 20:30, Sportivo Norte vs Brown de San Vicente a las 21, Florida vs Unión de Sunchales a las 21:30, Libertad vs Josefina a las 21, Argentino de Vila vs Deportivo Aldao a las 22 y a la misma hora Atlético María Juana vs Argentino de Humberto.

El domingo finaliza la jornada con el clásico de la fecha que sostendrán Peñarol y Quilmes en Villa Rosas desde las 12:30. A la misma hora Ferro estará visitando al Deportivo Tacural.