Un motociclista falleció este Martes en la autopista Santa Fe - Rosario

Un motociclista murió esta mañana luego de protagonizar un accidente en la Autopista Santa Fe - Rosario en la mano hacia Rosario, a la altura del predio del Club Atlético Colón.

Según versiones de testigos, el conductor de la moto realizó una mala maniobra, rozó a un ciclista que circulaba en el mismo sentido, cayó sobre la cinta asfáltica y terminó abajo del acoplado del vehículo de gran porte.

El camionero que iba de Reconquista con destino Buenos Aires, detalló que iba "por la mano derecha, circulando de norte a sur, cuando paso las dos bicicletas que iban por la banquina, en el medio pasa una moto y toca con el manubrio el codo del ciclista y ahí gira en trompo y se mete abajo del camión".

"​Venía a 50 o 60 kilómetros. Es una cosa inesperada. Me di cuenta porque como que salpicó agua sino, no me doy cuenta que le paso por arriba" sumó.

Además, uno de los ciclistas involucrados dijo que le tocó el brazo y lo hizo caer al piso. "Sentí que me agarró el brazo" agregó.