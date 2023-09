Nuevos entrenamientos laborales en empresas de la ciudad

Un grupo de 14 chicos y chicas comenzarán su entrenamiento laboral en empresas de la ciudad. Ante esta oportunidad que inician en sus vidas, el intendente Luis Castellano; el secretario Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti; y el coordinador de Empleo, Juan Ignacio Ruggia; se reunieron con ellos para escuchar cómo se sienten y qué significa esta experiencia.

Karina Madelón tiene 39 años y es una de las participantes de este programa que se implementa desde la Oficina Municipal de Empleo. Ella contó que “hace unos meses me quedé sin trabajo. Pensé que me iba a costar volver al ámbito laboral por mi edad pero me acerqué y aposté a Oficina de Empleo”.

Además, relató que “llevé mi currículum y me dieron la posibilidad de una pasantía laboral en la Liga Rafaelina de Fútbol”.

Con respecto a las emociones que siente en este momento, dijo que “estoy ansiosa por la oportunidad de aprender temas nuevos y con ganas de este desafío. Soy la primera mujer que trabaja dentro de la Liga, así que es doble el desafío y las ganas de crecer son muchas”.

Además, agregó: “Insertarme en el ámbito laboral era muy importante, venía con muchos años de atención al público en comercios. Esta oportunidad era muy esperada, así que muchas gracias. Es un volver a empezar”.

Por su parte, Lucas Correa, otro de los participantes contó que se inscribió en la web del portal de Empleo y “me citaron a la Oficina. Terminé la capacitación en dos meses en la Vieja Usina”.

Luego de la entrevista, “voy a realizar el entrenamiento en Carreteles Rafaela. Me siento muy contento. Yo siempre digo que vayan a la Oficina porque están abiertas las puertas para que puedan vivir la experiencia que estoy atravesando”.

Más de 300 personas este año

Para finalizar, el coordinar de Empleo, Juan Ignacio Ruggia, expresó su alegría “de que más personas accedan a su primera práctica u oportunidad dentro de las empresas de la ciudad”.



“Es un trabajo que venimos haciendo hace mucho tiempo, cada vez más fortalecido el vínculo entre las empresas y el municipio para lograr estas oportunidades laborales”, declaró el funcionario.

Y destacó que “ya son más de 300 personas las que han pasado durante el año y son un 90 por ciento las que quedan efectivas en las empresas. En este contexto económico tan difícil, es una muy buena noticia y ver que el empresariado rafaelino en conjunto con el Estado local, siguen apostando al trabajo”.

“A los jóvenes de la ciudad les digo que confíen. Vengan a la Oficina de Empleo, traigan su currículum porque hay un grupo humano muy importante que los va a acompañar y va a hacer todo lo posible para que puedan acceder a esa oportunidad”, cerró Ruggia.