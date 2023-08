Lewandowski: “Vamos a profundizar el modelo de inclusión para generar más oportunidades en toda la provincia”

Allí el senador nacional sostuvo: "Esto no es más que acercar al barrio otras alternativas, otras enseñanzas y otros proyectos para sus niños y niñas, sus jóvenes”. En ese mismo sentido afirmó: "Es lo que necesitamos, un modelo de inclusión, un modelo distinto al que estamos viviendo no solamente en nuestra ciudad de Rosario si no en todo el país". Además agregó que “la lectura y la comprensión de textos son alternativas realmente sanas para el progreso de nuestros jóvenes".

En relación a la iniciativa, Lewandowski contó: “Hicimos esta gestión con la Biblioteca del Congreso de la Nación para que los chicos y chicas de las escuelas puedan venir, familiarizarse con la lectura, despertar el interés”. Además, explicó que “en el piso superior de la biblioteca móvil se instaló un espacio de informática con profesores que guían a los chicos en computación”.

Por otro lado, subrayó que la asociación vecinal del Barrio Rucci es “realmente modelo” y resaltó que tienen “una iniciativa muy importante”. “Nosotros el año pasado les donamos una bicicleta que la transformaron en una biblioteca móvil con libros que ellos mismos imprimen, con poetas o vecinos del barrio que quieren contar sus historias. Hacen ese material, lo reparten por todo el barrio en forma gratuita. Es un incentivo a la lectura formidable. Nosotros los venimos acompañando en ese proyecto también”, sumó.

Finalmente Lewandowski informó que la Biblioteca del Congreso de la Nación continuará en Barrio Rucci hasta el 26 de agosto y que durante los próximos días se desplegará en Villa Gobernador Gálvez, San Lorenzo y finalmente en Coronda.