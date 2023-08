Representantes de tres provincias se hicieron presentes en Rafaela para conocer el modelo ambiental

El Intendente de la ciudad Luis Castellano promueve fuertemente en su gestión, la importancia de abrir y compartir la experiencia y los conocimientos de Rafaela. En este sentido, la ciudad continúa siendo una referencia y recibiendo visitas de distintos puntos del país.

Esta semana 60 representantes de 21 municipios y comunas del país, se reunieron en el Complejo Cultural del Viejo Mercado, para profundizar en las políticas públicas que se llevan adelante en la ciudad, principalmente en relación a la gestión de residuos y el cuidado del ambiente.

La Secretaría de Ambiente y Movilidad, María Paz Caruso, recibió a los participantes: “Estamos muy orgullosos en recibir a las comunas y municipios que vinieron a conocer la experiencia ambiental de Rafaela. Nuestro Intendente, siempre promueve que más allá de lo que hagamos localmente, hay que compartir la experiencia y contagiar, porque es la única manera de seguir sumando".

"En la ciudad, hace más de 20 años que trabajamos por la correcta gestión de los residuos y muchos logros tienen que ver con eso, con el tiempo. Por eso con este tipo de capacitaciones además de brindar herramientas y conocimientos, buscamos visibilizar que la sustentabilidad debe ser una decisión política sostenida en el tiempo, como sucede en Rafaela. Lo que se hace en la ciudad, lo que se logra, es el resultado de la participación de la ciudadanía pero también de un estado presente que se ocupa de lo ambiental".

Durante el encuentro, estuvieron presentes los equipos técnicos del Instituto para el Desarrollo Sustentable y representantes de las Cooperativas de Recicladores Urbanos.

Bajo la modalidad de taller, además de compartir la experiencia de trabajo y facilitar herramientas para la implementación de acciones ambientales, durante la jornada se realizó una visita al Complejo Ambiental donde los recuperadores pudieron visibilizar el proceso de trabajo que realizan a diario, desde que los residuos llegan hasta su comercialización y/o disposición final segura.

Experiencias

Pierino Goette, de Paraná señaló: “Muy encantado por todo lo que escuche. Me encanta como trabajan con en la gestión de residuos, la trayectoria que tienen en la temática, las herramientas que han utilizado, como fueron involucrando actores. Por mi parte me llevo mucho material para trabajar en lo que lo que respecta a la educación ambiental. Por otra parte el trabajo de las Cooperativas, me parece muy importante y valorable, destaco mucho el tema del vínculo que han creado con la ciudadanía”.

Por su parte, Silvia Angel, del municipio de Nogoyá, mencionó que “primero felicitarlos por el parque ambiental que tienen, por todo lo que han avanzado en lo que respecta a la gestión integral de residuos. Me llevo todo el proceso de trabajo para copiar y replicar. Nosotros estamos intentando volver a instalar la separación diferenciada, tenemos muchísimo por hacer. Y estas experiencias son muy enriquecedoras. Tratamos de tomar todos los conocimientos y la experiencia compartida. También el intercambio con otros municipios que generan estos espacios, es muy provechoso”.

Por último, Fernando Cuasollo de Laspiur, dijo: “Vinimos a visitar la planta luego de tener una interesante charla, y la verdad es que estamos muy contentos de haber podido venir. Hace 4 meses que comenzamos con la recolección de material diferenciado, es decir que estamos recién en el inicio de todo esto. Nos llevamos muy buena información, ideas y herramientas para poder afrontar el proceso que estamos emprendiendo y darle agilidad. Esto de difundir lo que se hace en Rafaela es muy importante que lo sigan haciendo, porque veo que están muy adelantados. Compartir lo propio para que otros empecemos, para la sostenibilidad del ambiente y para el futuro”.

Participación

El taller denominado “Herramientas para la gestión integral de residuos. Caso Rafaela”, contó con la participación de los siguientes municipios y comunas: Aurelia, Clucellas, Sunchales, Colonia Aldao, Egusquiza, Eustolia, Josefina, Saguier, San Antonio, Villa San José, Sauce Viejo de la provincia de Santa Fe. Paraná, Oro Verde, Nogoyá de la provincia de Entre Ríos. Laspiur, Las Varas, La Francia de la provincia de Córdoba.