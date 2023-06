Rosario: cuatro escuelas cerradas por amenazas

En lo que va del año siete chicos y chicas que tendrían que estar en la escuela o jugando con amigos, fueron asesinados en distintas balaceras en barrios populares de Rosario. Hoy 4 escuelas están cerradas por amenazas en la ciudad.

“El año pasado fueron 33 los menores asesinados y todo indica que en 2023 ese número lo vamos a pasar. Las escuelas se han transformado en un blanco preferido para las bandas y eso impacta muchísimo en la escolaridad”, cuenta Juan Casiello, secretario gremial de AMSAFE Rosario.

Una maestra de una de las escuelas baleadas en el barrio Ludueña, explica: “Mi responsabilidad, más allá de lo pedagógico, es que las y los chicos no se golpeen, no se caigan, no se patinen, pero no cuidarlos con mi cuerpo por si abren fuego contra la escuela”.

“Lo único que quiero es que mis pibes vayan a la escuela contentos, que puedan educarse para una sociedad mejor, más justa y más igualitaria. Eso de que un chico tenga miedo de ir a la escuela, a jugar a una plaza o hacer un mandado porque lo pueden balear me parece increíble”.