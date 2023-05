Se entregará un nuevo refuerzo alimentario

Desde este martes 16 al miércoles 31 de mayo, de 8:00 a 12:30, en Santos Vega 435, la Municipalidad de Rafaela llevará a cabo una nueva entrega de refuerzo alimentario, tomando como referencia la terminación del número de documento del titular del beneficio.

De esta manera, el calendario será el siguiente:

Martes 16, los documentos finalizados en 0

Miércoles 17, los documentos terminados en 1

Jueves 18, los documentos terminados en 2

Viernes 19, los documentos terminados en 3

Lunes 22, lo harán los documentos finalizados en 4

Martes 23, los documentos terminados en 5

Miércoles 24, los finalizados en 6

Lunes 29, lo harán los documentos terminados en 7

Martes 30, los documentos terminados en 8

Miércoles 31, los finalizados en 9

Cabe aclarar que los días 25 y 26 no se realizará la entrega por ser feriado nacional.

Es de primordial importancia aclarar que solo se le realizará la entrega a las personas titulares de la asistencia que se acerquen con el DNI y de forma personal, exceptuando a las personas mayores de edad por ser de riesgo, con discapacidad y quienes se encuentran en aislamiento por ser caso positivo COVID-19 o por ser contacto estrecho. En todos los casos se deberá presentar un familiar con el DNI del beneficiario.

Recordemos que para poder acceder a este beneficio los requisitos son: no ser beneficiario de la "Tarjeta Alimentar", no tener un empleo formal y no recibir las viandas que se retiran en el "Comedor San Agustín" (CIC, Barranquitas y 2 de Abril).