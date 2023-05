El ministro de Trabajo ratificó el esquema salarial acordado con los gremios del sector público

El ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la provincia de Santa Fe, Juan Manuel Pusineri ratificó los aumentos salariales para los meses de mayo y julio, tal cual fueron acordados con los gremios del sector público durante el diálogo paritario: “Así como lo ha hecho el gobierno de la provincia desde que asumimos, los compromisos establecidos se van a cumplir, aún en un contexto que no se presenta favorable. Estamos en un momento complicado, de caída de la recaudación provincial y nacional, básicamente impactada por dos factores: uno es la restricción de divisas y el otro que afecta particularmente a la provincia de Santa Fe, como es la sequía”.Pusineri detalló el esquema salarial vigente: “En este mes de mayo que estamos transitando, vamos a liquidar el 10% pactado y cuando se conozca la inflación del mes en curso, es decir en los primeros días del mes de junio, vamos a hacer una comparación entre el aumento salarial acumulado -que va a llegar al 32%- y la inflación acumulada. Si hay alguna diferencia en menos, se va a aplicar la cláusula de garantía y los salarios van a ser ajustados automáticamente”.

Consultado acerca de la posibilidad de reabrir la negociación con los sindicatos, el ministro aseguró: “Al mes de mayo vamos a llegar equiparando a la inflación. Y hay un aumento programado en el mes de julio, además de la reapertura pactada para ese mismo mes, de manera que los resguardos que había que hacer cuando se acordó la paritaria están vigentes en este momento. Siempre que firmamos un acuerdo con los gremios, lo hemos cumplido”, subrayó el funcionario.

Te puede interesar

LA SITUACIÓN EN EL SECTOR PRIVADO

En relación a las reuniones que se han estado manteniendo con sindicatos y empresarios de distintos sectores económicos, Pusineri manifestó que “de acuerdo al informe trimestral que realiza la propia FISFE, no se estaría afectando el empleo privado industrial, de hecho se ha registrado un crecimiento del mismo. Si hay una preocupación general acerca del contexto macroeconómico sobre el cual conversábamos, pero no hay afectación del empleo. Respecto de la construcción, hemos mantenido reuniones con representantes de la cámara empresarial y el sindicato de Santa Fe y de Rosario y en ambos escenarios buscamos el compromiso de preservar las fuentes de trabajo”.

Finalmente, el ministro destacó el intercambio constante que se mantiene con los contratistas y con los gremios: “En un momento de restricciones la provincia no va a parar la obra pública que tiene en marcha. Lo que sí va a haber es un diálogo con cada una de las empresas para reprogramar o adecuar los pagos. La obra pública va a seguir su curso, y en este marco de entendimiento es que estamos llevando adelante las mesas de diálogo para mantener el nivel de empleo en este rubro”.