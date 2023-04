Comenzó una nueva edición del Programa de Mentorías para el Desarrollo Emprendedor

El martes 25 de abril, en el SUM del CCIRR, se dio inicio a la edición 2023 del Programa de Mentorías para el Desarrollo Emprendedor, una iniciativa que contempla -además de la actividad clave de las mentorías- visitas a empresas locales y de la región y capacitaciones sobre diversas temáticas; así como la posibilidad de acceder a un taller de coaching exclusivo.



En el marco de la presentación, Hernán Heinzmann, vicepresidente del CCIRR, puso en valor el involucramiento tanto de los emprendedores como de los mentores, que dedicarán parte de su tiempo a compartir su bagaje con quienes están dando sus primeros pasos.



En la misma línea, Paula Alexandroff, coordinadora del Programa Rafaela Emprende, destacó la participación del CCIRR en esta iniciativa de la Municipalidad de Rafaela, y celebró que se le pueda dar continuidad al trabajo que allí se realiza con propuestas como el Programa de Mentorías. Asimismo, invitó a los participantes a aprovechar al máximo la experiencia.



A continuación, se realizó la presentación de los emprendedores elegidos para esta edición: Lucas Díaz (Baquiano Rafaela), Gastón Pignatta (Iluminarte), Paola Baretta (Amada Crianza), Andrés Miranda y Verónica Farías (Biis Design), Ana Julia Ordoñez (Borá), Ignacio Medici (Veloce), Daniel Pettinati (La Herrería Rafaela), Lorenzo Boschetto (Vita), Natacha Hernández (No me comas Elisa), Laura Poletti (Asesoramiento Jurídico LP), María Agustina Martínez (Get Up), Kevin Collomb y Julián Mauti (Coma Estudio), Matías Contarde (DuFiix), Julián Galbusera (Honeydrops), Ana Rosa Porta y Federico Montarzino (Fede Montarzino), Manuel Schmelzle (Ingeniería Ambiental Manuel Schmelzle), Milagros Grella (MG Diseño de Espacios), Alejandro Cravero (Honky Donky), Leandro Rodríguez (Leo Plott), Victoria Muraro (Plan B Revestimientos), Juan Manuel Pomar (Contacto Informático), Alejandra Peirano y Julieta Cipolatti (Rayuela Didácticos), Lorena Paola Russo (El Tallercito Rafaela) y Andrea Díaz (Tienda Conecta).



Del mismo modo, se presentó al equipo de mentores: Carlos Wilson (Wiltel), Claudio Volta (Estudio Polenta), César Bruneri (Long Automotores), David Berger (Estudio Rivarossa), Diego Turco (JIT Lubricación), Gustavo Cremieux (Trivelli - Cremieux), Laura Constantin (Socias Marketing Integral), Martín Marlatto (WillDom), Mauricio Milimaci (Compañía de Pizzas), Paula Colombero (Veterinaria Esopo), Roberto Rodríguez (Agroads) y Silvia de la Riva (Insupec).



Para finalizar, Miriam Goldemberg, presentó su taller Factores clave de éxito, una propuesta exclusiva de la que podrán participar tanto los emprendedores como los mentores del programa.

Fuente: CCIRR