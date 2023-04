Guillermo Francella, del éxito con la obra de “Casados con Hijos” a su regreso al cine con "La Extorsión"

Guillermo Francella viene cargado de éxitos. No sólo la rompió con el estreno de la obra "Casados con Hijos", sino que también explotó en el streaming con su papel de Eliseo en “El Encargado”. Ahora, llega a la pantalla grande con “La Extorsión”, un atrapante thriller dirigido por Martino Zaidelis que dejará al espectador al borde del asiento hasta el final gracias a sus intrincados giros argumentales.

En esta cinta seguimos a Alejandro (Francella), quien es un experimentado piloto aeronáutico amante de su profesión. Debido a una condición médica que implicaría su retiro inmediato, es interceptado por los Servicios de Inteligencia que lo extorsionan exigiéndole que transporte unas misteriosas valijas en la ruta Buenos Aires–Madrid. Alejandro se sumergirá en un universo de intriga y corrupción que lo pondrá en peligro a él y a los que ama.

“Fue un guión que me llegó a través de Martino (Zaidelis). Es de Manuel Diez, muy sólido, con un disparador muy identificable de que a todos nos puede cambiar la vida en un segundo. Además, el género me fascina, y poder hacerlo como actor me encantó. Siempre viví el thriller como espectador y soy fanático”, aseguró Guillermo en diálogo con CARAS Digital.

Luego, el actor habló del detrás de escena de la filmación de la película: “El proceso fue sencillo, fue interesante, lindo y fresco, de búsqueda de tono, que la historia nos vaya atrapando. Hubo mucho trabajo previo. Desde el primer momento no dejamos nada librado al azar, para que fluya, que no haya una duda. El thriller avanza, no hay meseta, va como trompada”, dijo contundente.

Guillermo Francella y el trabajo del actor: "Nunca pude hacer nada de taco, soy obsesivo"

Si hay algo que Guillermo Francella tiene muy en claro es la disciplina que se necesita para encarar un proyecto como “La Extorsión”. Con un elenco conformado por Pablo Rago, Andrea Frigerio, Guillermo Arengo, Carlos Portaluppi, Alberto Ajaka y Mónica Villa, la cinta requería de manejar unos niveles de tensión muy grandes y llevar al espectador a esos giros argumentales que son la clave en este thriller.

-Tus compañeros (por Andrea Frigerio y Pablo Rago) te definieron como el Messi de la actuación, en especial por tu impronta a la hora de trabajar…

-(risas) Sí, soy muy meticuloso, y hablo y hablo. Nunca pude hacer nada de taco, soy obsesivo con el laburo. Me intranquilizaría no ser así. Creo que olvidarme de algo no me tiene que pasar, sobre todo cuando quiero que se logre un evento como intuyo que puede ser La Extorsión.

¿Cómo transitaste esto luego del éxito que implicó “Casados con Hijos” y de también este personaje tan interesante de Eliseo en “El encargado”?

-Con “El Encargado” fui muy dichoso de haber tenido esa historia detrás. Una historia que también escribió Manuel Diez, con los directores Gastón Duprat y Mariano Cohn. Es un personaje angelado, empático y diabólico a la vez. Y lo de Pepe Argento, bueno, ha sido una fiesta como jamás he visto en mi vida, ni propia ni de otros, y me siento tan cerca de él, nos divertimos tanto que también fue terapéutico. Ese ratito de disfrutar a pleno algo…y ahora este rol (en “La Extorsión”) que me permitió volar…como actor me siento pleno cuando puedo tocar esas dos cuerdas y gracias a Dios se me da, porque no siempre abundan las buenas historias. Este es un papel con muchos colores.

Fuente: caras