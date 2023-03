El look de Lali Espósito con el que deslumbró en Barcelona

Lali Espósito causó sensación con su show en el King League y su look hot y provocador fue una de las razones.

Lali Espósito deslumbró con su actuación en Barcelona, no solo por el show que dio la estrella pop, si no por el look que decidió lucir para la ocasión: un traje muy sexy, de cuero y color rojo, con arnés y tirantes que le cruzaban toda la figura.

El sensual atuendo causó furor entre los fans de Lali, incluso entre las famosas. “Qué locura”, le comentó La Joaqui en su cuenta de Instagram. “Te chapo”, agregó la actriz Celeste Cid.

Con un show en el King Leauge en el Estadio Camp Nou, organizado por Gerard Piqué, la cantante argentina cantó sus hits “Disciplina” y luego “N5”, ambas acompañadas de una increíble coreografía.

La artista pop oriunda de Parque Patricios se ganó el corazón de todos en el viejo continente y creció exponencialmente y si bien ya era reconocida por sus participaciones en novelas argentinas y otras como “Sky Rojo”, la serie española de Netflix. Luego de su brillante participación, también estuvo presente Tiago PZK.

Un reconocimiento importante para Lali

Recientemente, la ex Casi Ángeles fue reconocida como personalidad destacada de la Cultura en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Sorprendida y alagada por el reconocimiento, Lali dijo: “Es muy raro porque me da entre pudor y alegría”, dijo en el momento de recibir la distinción. “Estoy emocionada por recibir esta distinción, agradecida y ansiosa”.

La artista que llenó por completo el Estadio Vélez con su show “Disciplina Tour”, antes de concluir con su discurso, dijo: "Que nadie les diga que no pueden, a mí me lo dijeron muchas veces y vengo de llenar un estadio. Si tienen la pasión y tienen el amor, eso puede más que el contexto”.

Fuente: caras