Mica Viciconte le puso fin al misterio y reveló quién será la madrina de su hijo Luca

Luego de varios meses, Mica Viciconte y Fabián Cubero decidieron anunciar por medio de sus redes sociales quién es la persona a la que eligieron para que sea la madrina de Luca, el primer hijo que tiene la pareja.

“Y un día llegó el momento de decir quien es finalmente… ¿Querés ser la madrina Xoana Bilbao?”, escribió Viciconte y la joven modelo, que es muy amiga de la familia contestó: “Re sí, tengo una emoción”.

"Me encanta la hora de la mema, me encanta hacer travesuras por la noche, me gusta que me cambien, me divierte que me bañen, no me gusta que me molesten cuando duermo, me gusta ser libre. Mi momento preferido es jugar”, se podía leer en las diferentes secuencias.

Además, el video continuaba: “Ya tengo ganas de caminar. Que rica está la comida. Disfruto al aire libre, mi lugar en el mundo es la playa y todo esto me gustaría hacerlo con vos, ¿querés ser mi madrina?”, consultó Mica.

Sin dudas, las imágenes lograron conmover a la futura madrina y también enternecer a cada uno de sus seguidores, quienes pudieron conocer un poco más de la personalidad del pequeño, quien causa furor en las redes sociales.

Xoana Bilbao es una amiga de la familia que tiene un vínculo desde hace muchos años y disfruta de pasar tiempo con el pequeño Luca. A pesar de que se dedica al modelaje profesional, la joven se mantiene alejada de los medios, a diferencia de Fabián Cubero y Mica Viciconte.

Cada vez que puede, Mica comparte en sus redes fotografías y videos en los que muestra cada uno de los avances que tiene su hijo, el cual suele recibir muchos piropos y buenos deseos de parte de sus seguidores.



Fuente: pronto