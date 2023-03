Cinthia Fernández fue lapidaria con Matías Defederico

Este martes, en un móvil con Intrusos (América TV), Cinthia Fernández habló de la dramática situación que vive con su ex marido, Matías Defederico, con quien mantiene desde hace años una dura batalla legal por el incumplimiento de sus obligaciones como padre, y además hizo durísimas declaraciones sobre el vínculo del ex futbolista con sus tres hijas.

"Si ustedes supieran el nivel de respuestas violentas que tengo por parte de él cuando planteo algo... no tienen idea", comenzó Cinthia y detalló que "yo viví en una pareja con violencia de género, física, psicológica y ahora económica. No tengo problema en mostrar las pruebas".



Al ser consultada sobre si sus tres hijas, Charis, Bella y Francesca, sentían la ausencia del padre, a quien en algunas oportunidades ven y en otras no "según le convenga", la ex de Martín Baclini dijo unas palabras muy duras y tristes con respecto a la ausencia del progenitor de las niñas.

"Nosotras estuvimos toda la vida solas, las nenas están acostumbradas, es un tipo que si estaba estaba la mitad del día de joda, ellas no sienten su ausencia, obviamente lo quieren, es su papá y nadie va a impedir eso", dijo Cinthia desde un móvil en Escobar, donde vive con sus tres hijas.

Además, la panelista recordó el lamentable episodio que vivió en el barrio donde vive su ex y sus hijas practican los deportes: "Ese día no me lo voy a olvidar más, me prohibió ver a mi hija, me expuso y fue muy triste", cerró conmovida.