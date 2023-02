Ángel De Brito reveló que quiere como angelita a una exparticipante de Gran Hermano: De quién se trata

LAM es uno de los programas más vistos de la televisión argentina. El ciclo ya lleva varios años en el aire con Ángel De Brito en la conducción y con las angelitas como panelistas. Si bien algunas de las angelitas fueron cambiando con el pasar de los años, como fue el caso de Cinthia Fernández, hay otras que tienen su silla asegurada en todas las temporadas, como Yanina Latorre.

Desde que comenzó Gran Hermano, todos los exparticipantes tienen 3 días consecutivos de presencias en la TV: Los domingos la gala de eliminación, el lunes el debate con los analistas de Telefe y los martes van a LAM. También asisten a los programas de Georgina Barbarossa y de Vero Lozano, entre otros.



Ver más

Hasta ahora, todos los participantes que salieron de la casa se atrevieron a un mano a mano con Ángel De Brito y se sometieron a las preguntas de las angelitas, quienes muchas veces destruyeron al entrevistado con preguntas filosas.



Cuando Daniela salió por primera vez de la casa, fue a LAM y allí le mostraron videos donde Thiago hablaba pestes de ella. Con el corazón roto, Pestañela le hizo frente a todo y se sinceró: "Me traicionó y no paro de enterarme cosas. Recién venía en el auto, con el teléfono encima y no paran de llegarme capturas y videos sobre las cosas que decía y Thiago. Cada vez son más. Llega un momento en el que no quiero ver más nada".

Sin embargo, se mostró muy segura de sí misma y contó sus planes en caso de entrar en el repechaje: "No puedo decir nada de lo que sé de afuera por un tema de sanción pero voy a jugar callada la boca. Voy a entrar y a decirle 'ay, te extrañé, Thiagui'. No voy a seguir con él, ni voy a volver a tener sexo con él. Él va a saber que yo escuché y vi todo. Ni un beso le voy a dar".

Tanto el conductor como las angelitas quedaron maravillados con "Venganiela", sobre todo al ver cómo cumplía su promesa. Uno a uno, fue sacando a todos los que dijo que iba a sacar de la casa: Thiago, Coti, el Conejo y Maxi.

Ahora, Daniela fue nuevamente eliminada del juego a pocas semanas de la gran final. La joven oriunda de Moreno perdió en un mano a mano con Camila y tuvo que abandonar el reality con el 53,17% de los votos del público.

En su cuenta de Twitter, Ángel De Brito anticipó que Daniela estará nuevamente en el piso de LAM tras su eliminación: "Este martes, #Daniela #Pestañela vuelve a #LAM". Acto seguido, sorprendió a todos sus seguidores con una explosiva ¿propuesta?: "Me gusta de Angelita titular #LAM".

Rápidamente, cientos de usuarios dieron su aval para que esto suceda ya que aseguran que Daniela tiene mucho futuro en los medios. "Yo diría que SI", "SI ÁNGEL LLEVALA, ELLA NACIÓ PARA ESTAR EN LAM", "Es hermosa, buena onda, cero agresiva y muy divertida", "POR FAVOR, ÁNGEL, TE LO ROGAMOS", "Siii me encanta. Alguien nuevo, humilde, bella... todo tiene para ser una angelita", "Telefe no la merece, hacé tu magia, Ángel", fueron algunos de los comentarios que recibió el conductor. ¿Aceptará Daniela?

Fuente: pronto