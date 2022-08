“La crisis economica nos exige acompañar a las Pymes Rafaelinas, sosteniendolas, para que sigan generando trabajo genuino"

Las duras medidas aplicadas durante la pandemia por el gobierno nacional y por los ejecutivos provinciales y locales, sumado a las actuales dificultades económicas, el cierre de importaciones y el endurecimiento de las condiciones necesarias para acceder al mercado de cambio provocan serios problemas para la producción y, por ende, mayor inflación.

Este achicamiento de los cupos mensuales de importaciones exige poner el foco sobre las compras que tienen que realizar las empresas para poder seguir sosteniendo su producción y las fuentes de trabajo de los rafaelinos.

Leo Viotti expresó que, desde Juntos por el Cambio, están abiertos al diálogo para trabajar junto al municipio en lo que el sector productivo de Rafaela necesite, porque son el motor de la economía local y quienes generan fuentes de trabajo para la gente de la ciudad y de la zona.

“Los dueños de distintas pymes nos comentan a diario que no hay producto que en alguna fase de producción no dependa de algún insumo importado y la pérdida en el cupo de compras hace que se vean todo el tiempo en una situación crítica para continuar con su producción y, si no hay producción no hay trabajo. Se genera una espiral que golpea los puestos de trabajo existentes y la generación de nuevos empleos, porque les es imposible a los empresarios pymes sostenerlos.”

Por otra parte, dijo que, “estas complicaciones para la producción crean además una tendencia a mayor inflación, porque el desabastecimiento de productos empuja el alza de precios y eso mismo se evidencia en el porcentaje de inflación del último mes que fue del 7,4% y acumula 46,2% en lo que va del año. Es el peor registro mensual en los últimos 20 años, haciendo que los precios de los alimentos trepen a un 6%”.

“La paralización económica actual, las medidas adoptadas por el Ejecutivo nacional y provincial en su momento por la pandemia, sumado al silencio del Ejecutivo local en ese entonces alentó a que las pymes, los comercios y los emprendedores comiencen a transitar un derrotero de problemas que en vez de ir solucionándose con el tiempo se complejizan aún más, afectando el empleo y la inversión. Por eso, vuelvo a repetir, que debemos estar atentos a trabajar en conjunto políticas públicas que apoyen y acompañen a las pymes rafaelinas y que apunten a cuidar y generar el trabajo de nuestra gente” finalizó el concejal de Juntos por el Cambio.