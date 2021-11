Rosario será sede del 2º torneo Nacional de futsal para chicos con Síndrome de Down

Patean con precisión. Escuchan atentos. Se abrazan con calidez. Son genuinos. Espontáneos. Los jugadores de la Escuela de Deportes Inclusivos de Rosario (Edir) terminaron de entrenar y se relajan entre risas cómplices dentro de la cancha techada de Tiro Suizo. El equipo local se prepara a todo ritmo para encarar en esta ciudad el Segundo Torneo Nacional de Futsal para personas con Síndrome de Down. También para defender el título conquistado en suelo cordobés en 2019. Serán anfitriones de un certamen que se perfila para ser emocionante. Gratificante y ciento por ciento inclusivo y superador. El club Provincial será el epicentro futbolístico de la movida federal, que dará el puntapié inicial deportivo el sábado 20 y terminará el lunes 22 de este mes. Otro dato saliente es que los padrinos de la competencia son el ex delantero de Central, Germán “Chaco” Herrera, y el ex defensor de Newell’s, Leandro “Coty” Fernández.

Rosario se pone a tono y se prepara para albergar a los ocho representativos de diversas latitudes que le darán rienda suelta a la particular competencia, que se perfila para ofrecer un nivel de excelencia. Los equipos de Fundación Empate (Córdoba), Integra Sports (Mar del Plata), Fundación Abaco (mix entre Ríos y Santa Fe), Muni Vicente López, Muni Tigre, Granja Andar (Buenos Aires), Tirando Paredes (Buenos Aires) y Edir (Rosario) están puliendo detalles antes de hacer base en el estadio municipal Jorge Newbery.

Carlos Conforti es profesor y uno de los coordinadores de la escuela Edir. También es el técnico del equipo rosarino campeón del primer torneo de Futsal, que se realizó en Córdoba en 2019. “Después de trabajar tantos años en el ámbito de las capacidades diferentes y haber salido campeones, lo cierto es que nos sentimos orgullosos por el trabajo que se viene haciendo desde hace un tiempo. Obvio que haber logrado el título es algo maravilloso. Pero hay otras aristas que potencian lo que hacen los chicos. Buscamos derribar barreras sociales. Intentamos generar inclusión”, narró Charly.

El profe además dijo que “no solo entrenamos y hacemos futsal con chicos que tienen Síndrome de Down. Todos los viernes trabajamos con personas con discapacidad intelectual. Tenemos un gran grupo. La idea es que todos se diviertan y compartan”.

A la hora de hacer eje en el certamen que se viene, Conforti fue contundente. “Al torneo lo estamos armando desde la escuelita con ayuda de la Municipalidad mediante la Secretaría de Deporte y Turismo. Es más, este campeonato lo armamos en Rosario porque el secretario, Adrián Ghiglione, nos propuso hacer el Nacional acá y nos está brindando una gran mano. Caso contrario no podríamos armarlos. Varias empresas privadas también nos ayudarán con el tema de los banner, comidas y demás cuestiones vinculadas a la organización. Si hay gente que se quiere sumar, serán bienvenidos”, reflejó el técnico de Edir.

Por su parte, el profe y entrenador Hernán D’Avanzo tampoco anduvo con rodeos. “Estamos preparando todo para que el certamen sea realmente una fiesta. Venimos haciendo mucho esfuerzo. Tenemos muchas expectativas. Sobre todo porque sabemos que es un campeonato grande. Que Rosario sea la sede es un orgullo y placer”, relató.

Con respecto a los embajadores rosarinos que defenderán el título, la lista la componen Gabriel Cabral, Gastón Torche, Agustín Tartaglia, Manuel Costello, Facundo Valente, Federico Gelin y Lucio Sultana. Sin dudas, hay cuestiones de fondo que resaltan y enaltece la labor cotidiana de este grupo. Son personas con una enorme constancia y con una fuerza de voluntad tan arrolladora como superadora.

Agustín Tartaglia, Gastón Torche y Manuel Costello son jugadores de selección. (Gentileza Guillermo Buelga)

Jugadores de selección y el mejor de todos

Dentro del equipo Edir hay tres jugadores que integran la selección nacional: Gastón Torche, Agustín Tartaglia (ambos lograron el subcampeonato mundial en Brasil 2019) y Manuel Costello. El plus es que Torche no solo es el capitán del representativo nacional. También es considerado uno de los mejores jugadores del planeta. “Gastón tiene una visión del fútbol y futsal impresionante. Le pega con dos piernas. Es el Messi nuestro, y junto a un brasileño son los mejores del mundo. Es un jugadorazo, además de ser una persona muy cálida y respetuosa”, graficó el técnico Carlos Conforti.

Fuente: La Capital De Rosario