La Provincia participó en el 10° Foro Mundial de la Bicicleta

El gobierno provincial, a través del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, participó del 10° Foro Mundial de la Bicicleta, uno de los eventos más importante sobre movilidad a nivel mundial que tuvo por primera vez a la Argentina como sede, en la ciudad de Rosario. La iniciativa fue organizada por Argentina en Bici.

En la oportunidad, se presentó el panel denominado “Gobernanza y acción climática: ciudades en movimiento”, a cargo de la responsable del área de Movilidad Activa del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, Mariana Salvador.

“Hay una relación directa entre transporte y cambio climático y había una necesidad de que el área de Movilidad Activa esté en el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático”, señaló Salvador.

“La movilidad tiene que ver con acceder a derechos humanos fundamentales, si yo no me puedo mover o ir a trabajar en forma segura, no puedo acceder a esos derechos”, consideró la funcionaria.

Asimismo, hizo hincapié en el proyecto de ley de Presupuestos Mínimos de Promoción de la Movilidad Activa, presentado recientemente por el senador nacional Roberto Mirabella en el Congreso. La iniciativa fue impulsada desde el gobierno provincial en forma conjunta entre el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, el legislador nacional y diferentes organizaciones.

Al respecto, Salvador expresó que “desde el Ministerio se propuso dejar como legado una ley nacional de Movilidad Activa, pensada como una ley climática, una ley ambiental”, y agregó que la norma “fue pensada de modo federal, en conjunto con el Foro Mundial de la Bicicleta y Argentina en Bici, participando más de 60 personas en la conformación y más de 14 provincias de la Argentina”.

Cabe resaltar que, días atrás, la ministra de Ambiente y Cambio Climático, Erika Gonnet, y el senador Mirabella, visitaron el foro e hicieron entrega del Proyecto de Ley de Movilidad Activa y de la Declaración de Interés Provincial.

“Gracias a una decisión política del gobernador Omar Perotti nuestro Ministerio cuenta con un área de Movilidad Activa que nos permite trabajar en conjunto con organizaciones y proyectos de este estilo”, comentó Gonnet, y afirmó la importancia de que este año, por primera vez, el Foro Mundial de la Bicicleta “haya incorporado un eje temático sobre acción climática a su cronograma”.

Del panel participaron también Javier Passera, representante de la ciudad de Mendoza; Daiana Pamela Zafrán, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), y el intendente de Pérez, Pablo Corsalini.

Foro mundial de la Bicicleta

Se llevó a cabo en el marco de la Semana Provincial de la Movilidad Sustentable y fue declarado de “Interés provincial” por el gobierno, a través del decreto N° 1102/21.