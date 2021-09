El requisito de Santiago Maratea para ir la mesa de Mirtha Legrand

Como muchos influencers, Santiago Maratea suele ser reacio a dar notas o ir a programas de televisión.

El joven prefiere ser fiel a su público y no necesita de la pantalla chica para mantenerse en vigencia.

En un reciente posteo en sus historias en Instagram, el muchacho contó que lo invitaron para estar en la mesa de Mirtha Legrand.

Maratea explicó que está en negociaciones con la producción de la diva porque puso una condición para ir.

"¿Vas a lo de Mirtha?", le preguntaron. “No sé, porque estamos en una pulsada: yo quiero ir solo, la producción me dice que no se puede, pero yo les digo que Jorge Lanata fue solo e igual me dicen que no”, detalló el influencer.

Maratea reveló que alguien le comentó que fue la propia Mirtha Legrand le dijo a sus productores que tenían que invitarlo. "Si Mirtha dijo eso.... me muero de la emoción... ahí no sé qué hacer”, sentenció.