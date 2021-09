Laurita Fernández habló de la maternidad tras reconciliarse con Nicolás Cabré

Laurita Fernández y Nicolás Cabré se separaron hace unos meses luego de tres años de relación.

Lo cierto es que la conductora y el actor volvieron a darse una nueva oportunidad y están otra vez juntos. Ambos se conocieron cuando compartieron elenco en la obra teatral Sugar.

El jueves, en el programa El club de las divorciadas, Laurita se refirió a cómo transitaría su embarazo y los gustos que se daría en cuanto a la comida.

"El día que quede embarazada me voy a comer todo lo que me prohibí toda mi vida comer. Así que me van a ver así", manifestó haciendo con sus brazos el gesto de ensanchar su cuerpo.

El 14 de junio Fernández debutó como conductora del programa de la tarde del Trece, que ya tiene fecha de vencimiento luego de buscarle la vuelta al ciclo pero que no encontró rumbo en cuanto a medición.

¿Cómo quedará la grilla de El Trece? Desde el lunes 13 de septiembre irá así: a las 14.30 estará Match Game, con la conducción de Radagast, a las 16, El gran premio de la cocina, a las 17, Bienvenidos A Bordo, y finalmente, a las 18:30, 100 Argentinos Dicen.