Un chico de 13 años era intensamente buscado desde la tarde del lunes, luego de que su familia denunciara su desaparición.

Se trata de Ignacio Damiano, quien salió de su casa rumbo a la escuela San José en el barrio de Liniers.

El menor fue visto por última vez en Alberdi y Larrazábal, donde también encontraron su mochila.

Lo cierto es que en la mañana de martes por suerte apareció el niño, que estaba deambulando por Ciudad Evita.

"Lo vi en un camino de tierra, iba a trabajar, veo que venía un nene. Estaba bien físicamente. No me quería decir el nombre, me dijo Martín. Estaba nervioso y tamblaba. Estuve un rato para que me diga la verdad", indicó Carlos, el vecino de Ciudad Evita que lo encontró en la mañana de martes.

Este hombre lo vio y llamó de inmediato al 911. El niño ya está en la comisaría de la zona.

Aparentemente, se encuentra en buen estado de salud y será sometido a las pericias de rigor.