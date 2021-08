Mirtha Legrand entre la espada y la pared después de su regreso

El pasado fin de semana, Mirtha Legrand regresó a la televisión tras un año y medio de ausencia por la pandemia del COVID-19.

Su vuelta a la televisión se adelantó porque su nieta, Juana Viale, había viajado al exterior y no llegaba con la cuarentena.

En su primer programa después de la cuarentena, Mirtha Legrand logró un gran rating y ganó el sábado pese al peso pesado con el que compitió: Andy Kusnetzoff.

Sin embargo, horas después de su gran retorno, Mirtha Legrand se encuentra entre la espada y la pared ya que el canal desea que continúe al frente de su programa.

En Intrusos, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, contaron que en el canal desean que Mirtha retome con su programa. Siendo que tiene las dos dosis de la vacuna y que se encuentra muy bien de salud, hacer especiales no sería lo ideal para ellos por el rating que Legrand les provee.

Sin embargo, más allá del miedo que pueda tener al estar expuesta, la realidad es que la productora que encabeza su nieto, Nacho Viale, tenían previsto que continúe Juana Viale con la idea de posicionarla en el formato y realizar solo 3 especiales con Mirtha para lo que resta del aire.

Lo cierto es que Mirtha charló en exclusiva con PrimiciasYa.com este domingo y expresó sus sensaciones tras el esperado regreso al trabajo en televisión.

"¡Estoy feliz, felicísima! Los invitados, el personal, fue todo placentero. Me encantó el estudio, el lugar", precisó Legrand.

Y remarcó: "Fue todo muy armonioso. Estoy muy contenta por la repercusión y el cariño de la gente".

En cuanto al futuro, Chiquita dejó en claro que aún no está nada definido sobre si seguirá o no al aire: "Me encantaría seguir pero ni lo sé aún. Vamos a ver estos días".