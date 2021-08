Más cambios en la hidrovía: el gobierno creó un ente de gestión y control que tendrá base en Rosario

El presidente Alberto Fernández firmó el martes un nuevo decreto de necesidad y urgencia con más cambios en la hidrovía, la principal obras de infraestructura logística del país que es la vía de salida del grueso de las exportaciones argentinas.

En concreto, se crea un "Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable", un organismo descentralizado con autarquía administrativa, funcional y económico-financiera en el ámbito del Ministerio de Transporte de la Nación que será el encargado de licitar a empresas privadas las obras de acondicionamiento (dragado, balizamiento, ampliaciones), cobrar el peaje a los usuarios a cuenta y orden de las concesionarias y controlar que se cumplan las exigencias y requisitos establecidos en la concesión. El ente, que tendrá como sede en Rosario, estará conducido por un consejo directivo presidido por un funcionario nombrado por el presidente y que integrarán los ministerios de Transporte, Interior y Desarrollo y las siete provincias con frente fluvial.

La creación de un órgano de control de la hidrovía era un histórico reclamo del sector empresario (ya que su funcionamiento estaba previsto desde la licitación de los 90, pero nunca se constituyó) por eso fue celebrada en ámbitos privados. También fue celebrada por los gobiernos provinciales con frente fluvial ya que por primera vez tendrán poder de decisión sobre la marcha de la vía navegable. "La hidrovía será de las provincias", había dicho el presidente Alberto Fernández en la asunción del gobernador Omar Perotti en diciembre de 2019.

No obstante, el anuncio también genera incertidumbre a los principales usuarios de la vía navegable porque no precisa, al menos en el decreto que se publica este miércoles, cómo y cuándo operará el traspaso de la concesión vigente al nuevo sistema. Si bien la sucesión de cambios (sobre la marcha y sobre la hora) nunca es bien recibida por los empresarios, que demandan certidumbre para invertir y operar, lo que más le interesa ahora es que los cambios no afecten la navegabilidad.

Horas agitadas

Al vencerse el 30 de abril pasado la concesión del acondicionamiento de sistema troncal de navegación a la empresa Hidrovía SA (UTE entre Jan de Nul y Emepa), el gobierno prorrogó por 90 días su vigencia para tener tiempo para preparar una nueva licitación.

Además de disponer mejoras a la vía (nuevas obras, más tecnología, etc.) el principal cambio era de régimen: en vez de seguir con una concesión a un privado, el Estado se haría cargo del cobro del peaje a los usuarios y usando esa recaudación para pagar las tareas de dragado y balizamiento. Quedó, por el decreto 949/2020, en el Ministerio de Transporte de la Nación el poder concedente.

Cómo los días pasaban sin salir al ruedo la nueva licitación, se informó que Transporte concesionaría la hidrovía por un año a la Administración General de Puertos (AGP), quien pasaría a cobrar el peaje y contratar las prestadoras privadas. Mientras esa concesión "corta" mantenía el sistema, Transporte tendría un año para prepara la licitación "de fondo".





A 15 días de que operar el vencimiento de la prórroga (que es el 11 de septiembre), la AGP salió a comunicar sus hoja de ruta a referentes del sector privado y las provincias. Fue así que el viernes sus autoridades disertaron en el Consejo Portuario y durante el lunes y el martes estuvieron en Rosario recorriendo la Bolsa de Comercio, puertos cerealeros de la zona y reuniéndose con la ministra de Infraestructura de Santa Fe, Silvina Frana.

Allí, el directorio de la AGP informó que como tampoco daban los plazos para tener el 11 de septiembre la licitación "corta" definida, el organismo iba a contratar de manera directa hasta fin de año a una empresa dragadora y otra para el balizamiento. El objetivo era que la "licitación corta" empieza a operar en enero 2022 hasta fin de la concesión a la AGP, que sería en septiembre 2022 cuando empezaría a regir la "licitación de fondo" a largo plazo y con mejoras contundentes al sistema troncal de navegación

Pero en las últimas hora del martes se aceleraron los cambios. Desde primera hora, y como reflejo anoche Rosario3, empezaron a bajar versiones desde el Ministerio de Transporte de la Nación de que el presidente Alberto Fernández extendería por otros tres meses la concesión privada vigente.

En un principio se especuló con que eso obedecía a reparos legales sobre la conveniencia de que haya una contratación directa del servicio como estaba disponiendo transitoriamente la AGP. Entonces, se pensaba, lo que hacían era darle tiempo para que cuando obtenga la concesión ya tenga a su vez licitadas las empresas que por un año harían las tareas

Avanzada la tarde trascendió que, con el aval de todos sus ministros, el jefe de Estado había firmado un nuevo decreto poniendo en marcha el órgano de gestión y control de la hidrovía.

Y ya entrada la noche cuando se conoció el texto del decreto, a publicarse este miércoles, aparecieron cambios no previstos. Y es que -como órgano descentralizado del Ministerio de Transporte- se dispone que el flamante ente tendrá a su cargo, además de controlar, las tareas de licitar las obras y cobrar el peaje en la hidrovía.





No se difundió, al menos hasta ahora, una hoja de ruta, que precise si el ente de gestión y control será el encargado de la licitación "de fondo" que empezará a regir cuando en septiembre de 2022 la AGP dejaría la concesión (y su licitación "corta") o si tomaría ya desde el mes próximo las tareas encargándose también de la licitación corta, algo que parece improbable porque debe armarse. Es ahí entonces donde el decreto empalma con decisión que Transporte dejo trascender temprano de que se volvería a prorrogar la concesión vigente por tres meses para poder preparar una licitación. ¿Irá el flamante órgano por la licitación corta primero y luego preparará la de fondo? ¿O el gobierno extenderá más la concesión vigente hasta que se pueda hacer una licitación de fondo definitiva? ¿Y la AGP? Todas respuestas que deberán aparecer en la próximas horas.

Así será el órgano de gestión y control

¿Cuáles son los principales puntos del decreto de 12 páginas? A continuación, Rosario3 presenta un punteo de los datos más destacados:

x) "El ENTE NACIONAL DE CONTROL Y GESTIÓN DE LA VÍA NAVEGABLE será un organismo descentralizado con autarquía administrativa, funcional y económico-financiera, en el ámbito jurisdiccional del MINISTERIO DE TRANSPORTE".

x) "Tendrá la misión de velar por la calidad y adecuada prestación de los servicios, la debida protección de los usuarios, el resguardo de los bienes de dominio público y privado del ESTADO NACIONAL y el cumplimiento de las leyes, reglamentos y marcos contractuales y regulatorios mediante el ejercicio de la actividad de auditoría, control, inspección y regulación. Tendrá la atribución de determinación y/o modificación de traza, tarifarias y técnicas de los contratos de concesión de obra pública".

x) "Tendrá como tarea confeccionar y aprobar, por mayoría absoluta de sus miembros, los pliegos de bases y condiciones que regirán los procesos licitatorios relativos a concesiones y/o contratos de obra pública que se otorguen sobre las vías navegables sujetas a su jurisdicción, incluyendo aquellas previstas en el Decreto N° 949/20".

x) "Deberá efectuar, por mayoría absoluta de sus miembros, los llamados licitatorios, aprobación de la documentación licitatoria, actos preparatorios y adjudicaciones de las concesiones y/o contratos de obra pública que se otorguen sobre las vías navegables sujetas a su jurisdicción, incluyendo aquellas previstas en el Decreto N° 949/20.

x) Además, deberá "controlar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y marco contractual y regulatorio relativo a los contratos de concesión bajo el ámbito de competencia del organismo y aplicar las medidas y/o sanciones administrativas correspondientes a su incumplimiento".

x) "Elevará las propuestas reglamentarias técnicas y operativas de la navegación, señalización, balizamiento, profundidades periódicas, dragado, redragado, zonas de espera, maniobras y cruces de embarcaciones para la agilidad de la navegación fluvial y la operación de los servicios al MINISTERIO DE TRANSPORTE, previa intervención de los organismos ambientales y de seguridad de la navegación".



x) "Se establece que las tarifas y/o peajes que sean fijados en razón de concesiones otorgadas en el marco de la Ley N° 17.520 sobre la vía navegable sujeta a la jurisdicción del ENTE NACIONAL DE CONTROL Y GESTIÓN DE LA VÍA NAVEGABLE serán percibidos por el Ente por cuenta y orden del concesionario o de los concesionarios y remitidas a este o estos, previa detracción de los montos que correspondan, de conformidad con los términos contractuales y normas que rijan tales concesiones".

x) El ente estará conducido por un consejo directivo de 15 miembros. El presidente de la Nación designará al presidente, mientras que los ministerio de Transporte, Interior y Desarrollo, tendrán cada uno una presidencia y una vocalía (salvo Transporte que tendrá dos). Las siete provincias, entre ellas Santa Fe, con frente fluvial tendrán cada una un vocal en el directorio.

x) Además, habrá un consejo asesor integrado por referentes de los ministerio de Agricultura, Medio Ambiente, Seguridad, Obras Públicas y Cancillería.

x) "La elevación de propuestas de designación de las y los miembros del CONSEJO DIRECTIVO al PODER EJECUTIVO NACIONAL deberá incluir alternativas al efecto de que la composición de aquel pueda ajustarse a la paridad de género", avisa el decreto.

x) En ente tendrá como base designada la ciudad de Rosario.

Rosario3